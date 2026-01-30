Adorni asumió como director de YPF con Acción de Oro en representación del Estado
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió este viernes como director titular clase A de YPF, en representación del Estado nacional y con Acción de Oro, según confirmaron fuentes oficiales. El funcionario ocupaba el lugar que hasta ahora pertenecía a Guillermo Francos, quien pasará a integrar el Directorio como miembro clase D, tras la salida de José Rolandi.
Al igual que su antecesor, Adorni renunció al cobro de honorarios como director de la compañía energética y percibirá únicamente su salario como funcionario público. De esta manera, solo cobrará su haber como jefe de Gabinete, que asciende a 5.900.000 pesos brutos mensuales.
La designación del exvocero presidencial se enmarca en una reconfiguración de la cúpula directiva de YPF, empresa que preside Horacio Marín y en la que el Estado posee el 51 por ciento del paquete accionario, lo que le otorga injerencia directa en las designaciones estratégicas.
La firma de los cambios se concretó esta mañana en las oficinas de Puerto Madero, donde Adorni asumió formalmente la dirección titular con Acción de Oro, un derecho especial que permite al Estado vetar decisiones clave vinculadas a la conducción de la compañía. En simultáneo, se incorporó al Directorio el exlegislador del PRO Martín Maquieyra, en el marco de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el PRO.
Las modificaciones fueron posibles a partir de las vacantes generadas tras las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos “por razones de índole personal”, según se informó oficialmente. El procedimiento incluyó una reunión del Directorio en la que se aceptaron las dimisiones, se aprobaron las nuevas designaciones del Poder Ejecutivo y se comunicó la nueva integración.
Si bien los cambios aún no figuran en el sitio web oficial de la compañía, desde el área de Comunicación de YPF aseguraron que las actualizaciones se reflejarán en los próximos días.
En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF había aprobado un monto total de 11.096.174.942 pesos destinado a honorarios del Directorio. De acuerdo a estimaciones, los contratos de las autoridades rondan los 75 millones de pesos mensuales, aunque esa cifra no contempla gastos de funcionamiento, por lo que el salario efectivo es menor.
Tras su salida del Ejecutivo, Guillermo Francos confirmó que mantendría su vínculo con YPF y rechazó versiones sobre montos elevados. “Nunca cobré un peso de YPF porque era jefe de Gabinete. Bueno, ahora es un trabajo y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas”, afirmó.
Con la nueva conformación, Manuel Adorni quedó como único director titular clase A con Acción de Oro, rol que implica la representación directa de los intereses del Estado en la conducción de la empresa. En tanto, los directores clase D representan al sector privado y son designados por los accionistas minoritarios.
Tras oficializarse los cambios, YPF informó la nueva integración del Directorio tanto en Argentina como ante la Bolsa de Nueva York.