Adorni admitió “un error político”, pero ratificó que el Gobierno no cambiará el rumbo pese a la derrota
Después del duro revés electoral en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional ratificó que no modificará su plan económico y defendió los vetos impulsados por el presidente Javier Milei en temas sensibles como el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica del Hospital Garrahan y el reparto automático de ATN.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reconoció que el traspié fue “un error político”, pero aclaró que no habrá cambios en el rumbo. “No se llegó a explicar de manera simple por qué hacemos lo que estamos haciendo”, señaló en declaraciones a A24.
En esa línea, subrayó: “Sin duda cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. ¿Cuál es el otro camino, Venezuela, Cuba? No vamos a ceder ante eso”.
Vetos bajo la lupa
Adorni confirmó que el Ejecutivo avanzará en la misma estrategia pese a las críticas. “ATN se veta, sí. Pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros”, aseguró, al adelantar que el rechazo a la norma se formalizará en breve.
Respecto a los vetos al financiamiento universitario y a la emergencia pediátrica, sostuvo que “cada uno tiene una explicación” y que responden a cuestiones presupuestarias. “Nosotros no cambiamos el norte por una elección. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir, pero el rumbo no se modifica”, insistió.
Además, cuestionó las iniciativas aprobadas por el Congreso: “No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más”.
Críticas en torno a discapacidad
El vocero también se refirió a la ley de emergencia en discapacidad, rechazada por el oficialismo pero aprobada por el Congreso. Milei anticipó que podría judicializar el caso.
Adorni argumentó que “el gasto en discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos” y señaló que están evaluando si el camino será la vía judicial. “Una ley que no estima el recurso o no explica de dónde sale la partida de 5000 millones de dólares anuales es inviable”, remarcó.
Reacomodamiento político
En medio de rumores sobre cambios en el Gabinete tras la derrota, el Gobierno se limitó a conformar una mesa política nacional y otra bonaerense, con los mismos protagonistas del armado electoral.
Además, designó como ministro del Interior a Lisandro Catalán, quien ya venía cumpliendo funciones en la vicejefatura de Gabinete del Interior bajo la órbita de Guillermo Francos.
Según Adorni, Catalán tendrá ahora la misión de encabezar las negociaciones con los gobernadores por el financiamiento provincial. “Caputo tiene buena relación con la mayoría de los mandatarios y debe discutir con ellos la reforma laboral y tributaria. Hay un largo camino por seguir”, apuntó.