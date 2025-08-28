Adolescentes sin cuidados parentales accederán a capacitaciones digitales gracias a un convenio entre Copnaf y Uader
Este jueves se firmó un convenio de cooperación entre el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, con el objetivo de ofrecer capacitaciones digitales a adolescentes que residen en hogares socioeducativos.
“La prioridad de nuestra gestión es preparar a los jóvenes para que, al momento de egresar del sistema de protección, lo hagan con la mayor cantidad de herramientas posibles. Este acuerdo nos permite acercarles formación en habilidades que hoy son esenciales”, señaló la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack.
Por su parte, el decano de la facultad, Juan Pablo Filipuzzi, destacó la importancia de articular entre universidad y Estado: “Generar oportunidades formativas con una currícula pensada para los tiempos que corren es clave para garantizar igualdad de posibilidades. Esta articulación amplía horizontes y abre puertas reales para los chicos y chicas que participan”.
El convenio se enmarca en el programa Su+ Autonomía, una política del Gobierno de Entre Ríos que acompaña a adolescentes de 16 a 18 años bajo medidas de protección, brindando espacios de formación, capacitación y acceso a experiencias que favorezcan su independencia y la construcción de proyectos de vida.
La firma se realizó en la sede de la Facultad de Ciencia y Tecnología en Oro Verde, con la presencia de autoridades académicas y provinciales, en un acto que reafirmó el compromiso de seguir ampliando derechos y oportunidades.