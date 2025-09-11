Adolescentes iniciaron una capacitación digital en Uader dentro del programa Su+ Autonomía
Este miércoles comenzó en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en Oro Verde, la capacitación en competencias digitales destinada a adolescentes bajo el sistema de protección. La propuesta se desarrolla en el marco del programa Su+ Autonomía, impulsado por el Gobierno de Entre Ríos para brindar más herramientas a los jóvenes en la construcción de su futuro.
El decano de la facultad, Juan Pablo Filipuzzi, destacó el compromiso social de la universidad pública y señaló: “Queremos que los adolescentes encuentren aquí no solo herramientas digitales, sino también una comunidad que cree en su potencial y en su derecho a proyectar un futuro autónomo. Las puertas de la facultad están abiertas: este también puede ser su lugar para construir un proyecto de vida”.
Por su parte, la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf, Betiana Fornara, expresó: “La capacitación que hoy comienza es parte de un camino más amplio que propone Su+ Autonomía. Nuestro desafío es que los jóvenes sin cuidados parentales puedan salir del sistema de protección con recursos que les sirvan para proyectar una vida independiente”.
Tras la apertura, se dictó el taller Conectad@s: acceso igualitario a herramientas digitales para la inclusión social, a cargo de docentes de la Uader, orientado a introducir a los adolescentes en el uso de recursos tecnológicos básicos para la vida cotidiana y el estudio.
La iniciativa surge del convenio entre el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Uader, que establece instancias de formación en nuevas tecnologías y oficios, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y laborales de los jóvenes que integran el sistema de protección provincial.