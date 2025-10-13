Adolescentes del Copnaf acceden a natación y deportes en el club Atlético Echagüe
Adolescentes de residencias socioeducativas y del programa Deporte para Todos podrán participar en actividades deportivas y recreativas en el Atlético Echagüe Club, gracias a un acuerdo firmado entre la Secretaría de Deportes, el Copnaf y la institución paranaense.
Autoridades del gobierno provincial estuvieron presentes en las instalaciones del club Echagüe de Paraná, donde la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) rubricaron el convenio que permitirá a los adolescentes acceder gratuitamente a clases de natación y a espacios de recreación.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, señaló: “Este convenio busca ampliar el acceso al deporte a personas que por distintos motivos no pueden llegar a los clubes”. La propuesta busca fomentar hábitos saludables, integración social y espacios de recreación.
Por su parte, la presidente del Copnaf, Clarisa Sack, destacó que “el deporte es una herramienta valiosa para el desarrollo y la inclusión. Cuando el Estado y las instituciones deportivas trabajan juntas se abren oportunidades para que los adolescentes crezcan y disfruten en comunidad”.
El acuerdo fue suscripto junto al presidente del club, Gustavo Piérola, y el tesorero Roberto Rochi. También participaron representantes del Copnaf: el director de protección integral de las adolescencias, Pablo Galarza; la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara; y la subdirectora de cuidados alternativos para las adolescencias, Janet Miraglio.