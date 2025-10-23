Admitido por el Indec: El consumo no repunta, o más bien… sigue a los tumbos
El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó los datos del consumo en el país, e indicó que, en agosto último, las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025. Mientras tanto, en shoppings el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%. En este segmento, hubo bajas reales en electrónicos e indumentaria.
En supermercados, la facturación, a precios constantes, retrocedió 0,2% respecto de julio. El dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde diciembre del año pasado.
En términos reales cedió fuerte el consumo de productos electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza.
En cuanto a los medios de pago, solo se observó un aumento en “otros medios de pago”, que incluye por ejemplo los que se hacen con transferencia o QR; los mismos representaron el 13,3% del total y casi igualaron el peso del uso del efectivo, que fue el que más cayó.
Las compras con tarjetas también se ubicaron detrás de las de agosto de 2024.
En tanto, las ventas en autoservicios mayoristas treparon 1% mensual y cortaron una racha de cuatro caídas seguidas. Pero el nivel sigue estando cerca de mínimos históricos desde que hay registros. De manera anual, las ventas en estos establecimientos arrojaron un hundimiento de 8,4%.
Los consumos que más cayeron aquí fueron los de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos.