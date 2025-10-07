Adiós al último ícono de la Generación Dorada que seguía deleitando al básquet
El escolta Carlos Delfino, a los 43 años, anunció que pone fin a su carrera como jugador profesional, aunque seguirá vinculado al básquetbol desde otro rol.
En declaraciones al programa “Doble Doble”, el santafesino —último representante activo de la Generación Dorada— confirmó su decisión tras varios meses sin club y luego de recibirse como entrenador.
“Llegó el momento que pensé que no iba a llegar, de poner excusas para ir a entrenar y el no tener ganas de ir. Y dije: llegó el momento… Pude elegir cuándo hacerlo”, expresó Delfino.
Durante las últimas dos temporadas, el exjugador se desempeñó en el Benedetto Cento, equipo de la División II de Italia, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria antes y después de su paso por la NBA.
Delfino fue el primer argentino seleccionado en primera ronda del Draft de la NBA, y vistió las camisetas de los Detroit Pistons (2004-07), Toronto Raptors (2007-08), Milwaukee Bucks (2009-12) y Houston Rockets (2012-13).
En 2017, tras casi dos décadas en el exterior, regresó a la Liga Nacional de Básquet para jugar en Boca Juniors, luego de sus inicios en Unión de Santa Fe y Libertad de Sunchales. Su carrera también incluyó pasos por las ligas de Rusia y España.
Con la Selección Argentina, Delfino alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde obtuvo la medalla de oro, y volvió a vestir la celeste y blanca con 39 años para disputar las eliminatorias.
Perseguido por lesiones graves, Delfino se convirtió en símbolo de perseverancia y superación, dejando una huella imborrable en el básquet argentino y mundial.