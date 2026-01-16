ADEPA volvió a alertar por presiones de la AFA a periodistas tras la denuncia de Chiqui Tapia contra un cronista de TN
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reiteró su preocupación por las presiones de dirigentes deportivos sobre trabajadores de prensa, luego de la denuncia presentada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, contra el periodista de TN Pablo Gravellone, a raíz de comentarios publicados en la red social X sobre irregularidades que investiga la Justicia en la Asociación del Fútbol Argentino.
La presentación judicial por presuntas “amenazas y hostigamiento digital” recayó este jueves en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Un antecedente reciente de alerta
Desde ADEPA recordaron que en diciembre pasado, cuando se conocieron las denuncias por presuntos testaferros de Chiqui Tapia y la investigación judicial sobre vínculos de la AFA con financieras, la entidad ya había emitido un comunicado en el que advertía sobre presiones de dirigentes deportivos a periodistas.
En ese pronunciamiento, ADEPA alertó sobre el crecimiento de estrategias y acciones impulsadas por dirigentes deportivos que pueden tener como objetivo —o como efecto— la intimidación y el silenciamiento de periodistas y medios de comunicación.
Demandas, cartas documento y campañas mediáticas
Según detalló la entidad, en las últimas semanas se multiplicaron cartas documento, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales de prensa que informaron sobre asuntos de interés público vinculados a la conducción de la AFA.
ADEPA señaló que estas acciones provienen de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, su tesorero Pablo Toviggino, y abogados vinculados a ambos.
En ese marco, la organización destacó que otras entidades internacionales de defensa de la libertad de prensa también observaron con preocupación estas prácticas, que incluyen demandas indemnizatorias abusivas, conocidas como SLAPPs, cuyo objetivo es amedrentar a periodistas, condicionar el trabajo periodístico, desalentar investigaciones y promover la autocensura.
Defensa del derecho a la información
ADEPA subrayó que las campañas mediáticas y en redes sociales contra periodistas que investigan estos temas persiguen los mismos fines intimidatorios que las acciones judiciales.
“El acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, y requiere que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios abusivos e intimidatorios. La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, expresó la entidad en su comunicado.