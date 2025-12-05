ADEPA denunció presiones de dirigentes de la AFA para intimidar a periodistas
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió sobre el crecimiento de estrategias y acciones destinadas a intimidar y silenciar a periodistas y medios por parte de dirigentes del ámbito deportivo.
En un comunicado, la entidad señaló que en las últimas semanas se intensificaron las cartas documento, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas dirigidas contra profesionales que informan sobre temas vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, entre los periodistas afectados por estas presiones se encuentran Alejandro Alfie, Esteban Trebucq, Jonatan Viale, María O’Donnell y Mario Pergolini, entre otros.
ADEPA denunció que estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, su tesorero Pablo Toviggino, y abogados vinculados a ellos.
La entidad recordó que este tipo de prácticas —que incluyen demandas indemnizatorias abusivas conocidas como SLAPPs— buscan amedrentar al periodismo, condicionar investigaciones, desalentar el trabajo informativo y promover la autocensura. Asimismo, remarcó que las campañas mediáticas y en redes sociales contra periodistas persiguen los mismos objetivos.
ADEPA enfatizó que el acceso a la información de interés público es un derecho ciudadano y que para garantizarlo es indispensable que los periodistas puedan trabajar sin presiones ni amenazas de litigios intimidatorios.
“La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, subrayó la organización.