ADEPA: criticó “una peligrosa apelación al odio contra el periodismo” por parte del Gobierno
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó su Informe semestral de Libertad de Prensa e Información durante la 63ª Asamblea anual realizada en Puerto Madryn, Chubut, donde repasó los ataques oficiales y del kirchnerismo contra periodistas y medios, y advirtió sobre la degradación del debate público.
En el documento, la entidad señaló que en los últimos seis meses se multiplicaron los insultos del presidente de la Nación contra medios y periodistas, lo que calificó como una “apelación peligrosa al odio contra el periodismo” que se naturalizó entre militantes oficialistas y recordó que “el derecho a la crítica no ampara ningún insulto”.
ADEPA también expresó su preocupación por episodios de violencia, como las agresiones sufridas por Roberto Navarro y Eduardo Feinmann, los ataques a cronistas en marchas y protestas, y la vandalización de las instalaciones de TN en junio, cuando militantes y funcionarios kirchneristas ingresaron al canal de noticias causando destrozos. Asimismo, denunció los intentos de hackeo y hostigamiento digital contra el periodista Hugo Alconada Mon tras la publicación de un artículo sobre la SIDE.
Otro punto señalado fue el intento de censura previa dispuesto por el juez Patricio Marianello, que prohibió difundir audios atribuidos a Karina Milei, decisión que ADEPA consideró lesiva para el derecho ciudadano a informarse. La entidad recordó que incluso el fiscal interviniente garantizó la inviolabilidad de las fuentes periodísticas y de los domicilios de los comunicadores.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA, Daniel Dessein, destacó que el periodismo es una herramienta esencial en democracia: “La tarea periodística, en momentos como el actual, es tan compleja como necesaria. Es la herramienta con que cuenta la ciudadanía para acercarse a los hechos, debatir sobre ellos y tomar decisiones que la afectan”.
En su análisis, ADEPA alertó sobre la ola de desinformación, los desafíos de la inteligencia artificial y la necesidad de proteger los derechos de autor de los generadores de contenidos periodísticos. En esa línea, la entidad adoptó cinco principios internacionales para el uso de IA en noticias, que incluyen respeto a la autoría, reconocimiento de valor, precisión, pluralidad y diálogo con empresas tecnológicas.
“ADEPA reafirma su compromiso con la defensa del periodismo como bien público, con la innovación responsable y con un marco normativo que garantice un entorno digital justo, equilibrado y seguro para la información”, concluyó la entidad.