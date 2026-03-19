ADEPA advirtió sobre el deterioro del debate público y las tensiones entre el poder y la prensa
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer su informe semestral sobre Libertad de Prensa durante su 190ª Junta de Directores, donde resaltó los retos que enfrenta la actividad periodística en un entorno caracterizado por la polarización y tensiones entre el poder público y los medios.
El documento, presentado por Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, subraya que “la democracia y la libertad requieren del diálogo” y enfatiza que la libertad de prensa es un pilar esencial para el debate público plural.
En este sentido, el informe destaca: “El periodismo profesional cumple un papel esencial en ese entramado democrático”.
Uno de los aspectos más relevantes del informe es el deterioro del clima de respeto institucional. ADEPA señala que, aunque la crítica al periodismo es válida, no debe transformarse en mecanismos de hostigamiento.
El texto advierte: “El presidente de la Nación y las autoridades de todas las jurisdicciones deben dar un ejemplo de comportamiento republicano y prescindir de actitudes de menoscabo”, alertando sobre un “peligroso efecto contagio” en la sociedad.
Además, el informe detalla una serie de episodios inquietantes ocurridos en los últimos meses, que incluyen intimidaciones y agresiones a periodistas durante sus coberturas; censura judicial y restricciones al acceso a la información pública; presiones desde el ámbito dirigencial, incluso en el deporte; y amenazas y detenciones en contextos de protesta.
En relación a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, la entidad expresó su preocupación por la “dinámica acusatoria y de estigmatización que se pretende asignarle”. En este contexto, reafirmó que la mejor herramienta contra la desinformación no es una “verdad oficial”, sino un ecosistema plural de medios independientes.