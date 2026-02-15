Adam Silver advierte sobre el tanking en la NBA y anticipa posibles cambios en el draft y la lotería
El comisionado de la NBA, Adam Silver, aseguró que en la temporada actual detecta conductas más evidentes de equipos que toman decisiones orientadas a perder partidos, en comparación con los últimos años. Frente a ese escenario, adelantó que la liga analiza distintas alternativas para preservar la competitividad, que van desde sanciones con pérdida de selecciones del draft hasta modificaciones estructurales en el sistema de reclutamiento y en la lotería.
Silver abordó el tema del tanking durante su tradicional conferencia en el marco del fin de semana del Juego de las Estrellas, celebrado esta vez en el Intuit Dome, en Los Ángeles. En ese contexto, remarcó que la NBA buscará asegurar que las franquicias compitan “de buena fe”.
En línea con esa postura, la liga impuso recientemente multas económicas a equipos por dejar fuera de acción a jugadores sanos. El Utah Jazz fue sancionado con 500.000 dólares y los Indiana Pacers con 100.000 dólares, al considerar que esas decisiones afectaron la integridad competitiva.
“¿Estamos viendo un comportamiento que es peor este año de lo que hemos visto en la memoria reciente? Sí, ésa es mi opinión”, expresó Silver. Señaló además que las sanciones forman parte de una advertencia más amplia y que la liga intensificará el monitoreo sobre las decisiones que adopten las franquicias durante la temporada.
El comisionado admitió que las multas podrían no ser suficientes para desalentar a los equipos con malos resultados que intenten mejorar sus probabilidades en un draft proyectado como uno de los más talentosos de los últimos años. Por ello, la NBA evalúa herramientas adicionales.
“La liga tiene 80 años, y es momento de volver a mirar esto con ojos nuevos y ver si es una manera anticuada de hacerlo”, afirmó sobre el actual sistema de draft. “Necesitamos un sistema para distribuir a los jugadores de manera justa. Está en el interés de los jugadores y de los equipos que exista paridad en toda la liga”.
El Comité de Competencia revisa actualmente la estructura de la lotería con el objetivo de reducir los incentivos a perder partidos. Entre las alternativas en estudio, Silver mencionó que, en teoría, las multas podrían complementarse con la revocación de selecciones del draft en casos donde se comprueben conductas deliberadas para obtener ventajas deportivas.
El dirigente reconoció que la discusión no es reciente y que se remonta a la década de 1960. “Es muy claro que los incentivos están desalineados”, sostuvo. También advirtió que los equipos ubicados en la mitad de la tabla enfrentan una situación compleja, ya que no acceden a los beneficios de las posiciones más altas del draft ni suelen competir por el título.
Asimismo, Silver subrayó que perder de manera intencional impacta en la relación de las franquicias con los aficionados, tanto en el plano local como en el internacional.
Expansión y una investigación en curso
En otro tramo de su exposición, Silver indicó que la NBA avanzará este año en el análisis de una posible expansión. El tema será tratado en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores, aunque no se prevé una votación inmediata. El comisionado espera definir si se abrirán conversaciones formales con potenciales propietarios y mencionó a Seattle y Las Vegas como las ciudades más citadas.
Por último, informó que los Los Angeles Clippers colaboran con una investigación externa por una presunta evasión del tope salarial vinculada a un acuerdo de patrocinio del jugador Kawhi Leonard con una empresa que luego se declaró en quiebra.
La pesquisa está a cargo del estudio jurídico Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y no tiene un plazo establecido para la presentación de conclusiones. Silver aclaró que el proceso no se vio demorado por la realización del Juego de las Estrellas.