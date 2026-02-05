Acusaron a una empleada del Registro Civil de Neuquén por cobrar $90 mil para un casamiento gratuito y falsificar el acta
Una empleada del Registro Civil de Neuquén fue acusada de haber estafado a una pareja al cobrarles una suma de dinero para concretar su casamiento, confeccionar el acta con datos falsificados y pedir que el pago se transfiriera a su cuenta personal.
La investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal (MPF), avanzó este martes durante una audiencia en la Ciudad Judicial de Neuquén, donde se detalló que la funcionaria realizó el cobro indebido de 90 mil pesos por un trámite matrimonial que es gratuito.
Según explicó el asistente letrado Facundo Bernat, los hechos ocurrieron el 6 de enero de 2025, cuando la acusada, en su carácter de funcionaria pública, solicitó a la pareja el pago de $90.000. Argumentó que el sellado previamente abonado no correspondía al trámite de matrimonio y que debían volver a pagarlo.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que esa transacción no tiene sustento en la normativa vigente y que el dinero fue transferido directamente a la cuenta personal de la empleada, un dato considerado clave para agravar la acusación.
Durante la audiencia también se analizó el acta matrimonial confeccionada por la acusada. Bernat indicó que la mujer “incurrió en falsedad ideológica agravada”, al omitir que la ceremonia se realizó a domicilio —lo que generó un perjuicio patrimonial al Estado, ya que este tipo de actos requiere el pago de una tasa— y al no consignar los testigos exigidos por la normativa. Para la Fiscalía, no se trata de simples errores administrativos.
El MPF remarcó que la pareja debió iniciar trámites de rectificación por los errores en la documentación, lo que implicó demoras y nuevas gestiones. “Los hechos fueron encuadrados en los delitos de exacciones ilegales agravadas por haber convertido en propio el provecho del ilícito y falsedad ideológica agravada por haber sido cometida por una funcionaria pública, en concurso real y en carácter de autora”, precisaron.
La audiencia concluyó con el pedido de prórroga por tres meses para profundizar la investigación. El juez de garantías Juan Guaita aceptó la reformulación de los cargos y la extensión del plazo.
Otro caso en Pinamar
En un hecho distinto, una funcionaria de la Municipalidad de Pinamar, identificada como Norma Beatriz Watson, fue desvinculada tras quedar registrada en once videos guardando dinero de la recaudación municipal en su cartera durante su jornada laboral.
Watson, de 59 años y con más de 30 años en la administración local, se desempeñaba como jefa del área de Tesorería y tenía acceso al manejo de efectivo. El caso se conoció tras una denuncia interna que derivó en una investigación con la Fiscalía.
El municipio indicó que se inició un sumario administrativo, se garantizó el derecho de defensa y se avanzó con una auditoría interna, la eliminación del manejo de efectivo y la entrega de documentación a la Justicia. La causa buscaba determinar el monto del presunto desfalco y otras maniobras como adulteración de registros contables y diferencias de caja. La defensa sostuvo que el dinero era de su propiedad y que lo llevaba por seguridad.