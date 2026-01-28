Acuerdo salarial entre Granja Tres Arroyos y trabajadores tras la intervención del Gobierno de Entre Ríos
Este martes se alcanzó un acuerdo entre la empresa Granja Tres Arroyos SA y los trabajadores de la planta de Concepción del Uruguay, en el marco de una audiencia de conciliación realizada en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos, con intervención del Gobierno provincial.
Tras una instancia de negociación sostenida, más de 900 trabajadores aceptaron la propuesta de la empresa, que contempla un cronograma de regularización salarial con cancelación total de la deuda al 13 de febrero, incluyendo el reconocimiento y pago excepcional de los días no trabajados.
El entendimiento también establece un esquema de pago para los haberes futuros, lo que permite garantizar la continuidad productiva de la planta y preservar las fuentes laborales, uno de los principales puntos de preocupación durante el conflicto.
Desde el Gobierno de Entre Ríos destacaron la predisposición al diálogo de ambas partes y remarcaron el rol del Estado como garante del marco institucional, al promover una salida consensuada que otorgue certidumbre y previsibilidad tanto a los trabajadores como a la empresa.
Además, se acordó la creación de una mesa de seguimiento permanente, destinada a monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos y a sostener un canal de diálogo activo para prevenir nuevos conflictos.
Autoridades provinciales subrayaron que “la intervención del Estado permitió encauzar el diálogo, cuidar el empleo y sostener la actividad productiva”, y reafirmaron la decisión del Gobierno de acompañar al sector trabajador y productivo, priorizando el entendimiento y la convivencia social.