Acuerdo Mercosur-UE: Santiago Peña valoró el trabajo de Lula y Milei fue el único no aplaudió
Inmutable, con las manos cruzadas sobre la mesa y la vista perdida en el frente, Javier Milei escuchó las menciones a Luiz Inácio Lula da Silva en el discurso del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la ceremonia de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europa. Y mientras quienes lo rodeaban aplaudían al brasileño, él no reaccionó, en un fiel reflejo de la frialdad que marca la actualidad de la relación entre Argentina y Brasil.
Este mediodía, uno a uno fueron ingresando al escenario del asunceño Gran Teatro José Asunción Flores los asistentes a la ceremonia de firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el jefe del Consejo Europeo, António Costa; los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay Yamandú Orsi; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino; y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira (en representación del ausente Lula) ocuparon sus lugares en la gran mesa en el centro del escenario.
Peña, como representante de Paraguay -a cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur-, fue el encargado de dar el discurso de bienvenida a los asistentes.
“Querido amigo Javier Milei”, dijo Peña al saludar al mandatario argentino cuando mencionaba a los presentes. Y aprovechó también para hacer referencia a Lula, a quien le envió un saludo.
Y por si no había quedado en evidencia la frialdad que atraviesa actualmente la relación entre Argentina y Brasil, el gesto de Milei se repitió segundos después.
Javier Milei, desairado por el protagonismo ajeno, fue el único que no aplaudió mientras Santiago Peña destacaba a Lula da Silva como uno de los impulsores fundamentales del acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea. pic.twitter.com/u7ORuMi99r
— fabio rosales (@fabiorosales2) January 17, 2026
“No puedo dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, expresó Peña.
Fue el momento en que quedaron expuestas las diferencias de Milei con Lula: aplauso generalizado al presidente brasileño con la excepción del libertario, que prefirió manifestarse con su silencio.
Las diferencias ideológicas que separan a Milei y Lula no son nuevas, pero se han intensificado en las últimas semanas. Tan es así que hace apenas días Brasil dejó de velar por los intereses de la embajada y residencia argentina en Caracas, tarea que cumplía desde el 2024.
Poco antes, en diciembre, esas diferencias quedaron sobre la mesa en una cumbre del Mercosur que Lula presidió en Foz do Iguazu.
Esa cumbre volvió a desnudar le ruptura entre Lula y Milei. El brasileño criticó que Estados Unidos preparara una invasión a Venezuela -todavía no había ocurrido la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero-, y Milei la apoyaba.
Echando más leña al fuego, los tuiteros libertarios hicieron videos en los que ponían el discurso de Lula con fotos del brasileño y Maduro como si fueran dos dictadores. Milei los compartió en X.
La respuesta que eligió Lula fue no estar en Asunción y recibir a los europeos Von Leyen y Costa en Río de Janeiro el viernes, antes de que ambos aterrizaran en la capital paraguaya para firmar el acuerdo de libre comercio.