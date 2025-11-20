Acuerdo entre el Gobierno de Entre Ríos y la comuna de Gobernador Echagüe para mejorar la gestión del servicio de agua
La Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias (DGHyOS) firmó un convenio con la comuna de Gobernador Echagüe, en el departamento Tala, para avanzar en la titularización del servicio de agua potable y establecer un marco de cooperación técnica que permita mejorar su funcionamiento. El acto tuvo lugar en la sede del organismo provincial.
El acuerdo fue suscripto por el director de la DGHyOS, ingeniero Oscar Hugo Pintos, y el presidente comunal, Alexis Germán Decurnex, en las oficinas ubicadas en Racedo 233, Paraná.
Pintos subrayó la importancia del entendimiento: “Este tipo de acuerdos nos permiten fortalecer el servicio y optimizar el recurso hídrico en las distintas localidades, y además garantizar apoyo técnico y asesoramiento continuo para que los gobiernos locales puedan brindar agua de calidad a sus vecinos”, señaló.
Con este convenio, la comuna contará con el acompañamiento técnico de la DGHyOS para mejorar la gestión y la operatividad del servicio de agua potable, incorporando lineamientos especializados en materia operativa y sanitaria.