Acuerdan convenios para el mantenimiento de caminos rurales en el departamento Diamante
El objetivo es mejorar la transitabilidad de caminos rurales para vecinos, productores, establecimientos educativos y centros rurales del departamento Diamante.
El director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda, encabezó un encuentro de trabajo con representantes de municipios y comunas del departamento Diamante con el fin de coordinar tareas de mantenimiento en la red de caminos rurales.
La iniciativa contempla la firma de convenios de trabajo mediante los cuales el organismo vial transferirá recursos a los gobiernos locales, que se encargarán de planificar y ejecutar mejoras en sectores estratégicos para fortalecer la conectividad rural.
En relación al encuentro, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, destacó: “Fue un encuentro muy productivo con el director de Vialidad y el jefe de la zonal Diamante, sirvió para ver en detalle el programa de mantenimiento de caminos y delimitar un trabajo articulado junto a las comunas y Vialidad”.
Asimismo, agregó: “Entre los puntos del encuentro está la propuesta de que Vialidad nos transfiera recursos para que entre los municipios y comunas, mediante un esfuerzo conjunto, podamos atender otras zonas diagramadas”.
Del encuentro participaron también el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, junto a los presidentes comunales Francisco Gutiérrez (Costa Grande, en representación de José María Trosero), Ariel Wol (Isletas, en representación de Luchas Eichmann), Cristian Kemerer (Colonia Ensayo), Juan Lell (Aldea Spatzenkutter) y Alcides Medina (Puerto Alvear).
Por parte de la Zonal VI Diamante de Vialidad Provincial estuvieron presentes Emiliano Chaparro y el jefe del Departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, Marcelo Solanas, entre otras autoridades.