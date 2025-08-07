Actualizan el sistema SUBE en Paraná: convocan a renovar beneficios locales para no perder descuentos
La Municipalidad de Paraná reiteró el llamado a usuarios del transporte urbano que cuenten con beneficios locales en la tarjeta SUBE, a realizar el trámite de actualización de vencimientos, en el marco de las mejoras implementadas a nivel nacional.
El trámite no requiere turno previo y es exclusivo para personas que residan en Paraná. Puede realizarse en la Unidad de Gestión SUBE (Almafuerte 233), de lunes a viernes de 8 a 13 hs, o en cualquiera de las 26 Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas por la ciudad.
Desde el municipio aclararon que quienes hayan hecho la renovación desde mayo en adelante ya tienen el servicio actualizado, por lo que no necesitan repetir el trámite.
¿Por qué es importante actualizar la tarjeta SUBE?
Desde el Gobierno nacional se recuerda que la actualización garantiza que los descuentos se apliquen correctamente al viajar. El procedimiento es rápido y puede hacerse por tres vías:
- App SUBE (en celulares Android con NFC): seleccionar “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver saldo”, y apoyar la tarjeta en la parte trasera del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.
- Terminal Automática SUBE (TAS): apoyar la tarjeta hasta que el dispositivo indique que puede ser retirada.
- De forma presencial en la sede de SUBE Paraná.
“El plástico no deja de funcionar automáticamente, pero si no se realiza la actualización a tiempo, el beneficio se pierde. Por eso es fundamental acercarse o utilizar la app si se tiene NFC”, explicó Leonardo Nessi, director de SUBE Paraná.
Excepción: Tarifa Social Federal
Las personas que reciben la Tarifa Social Federal, que implica un 55% de descuento subsidiado por Nación, no deben realizar este trámite.