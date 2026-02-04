Acto por la Batalla de Caseros y visita a Tribunales de Concepción del Uruguay
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Germán Carlomagno y la vocal Laura Mariana Soage participaron de los actos centrales realizados en el Palacio San José, con motivo de la conmemoración del 174° aniversario de la Batalla de Caseros. Hoy concurrieron a los Tribunales de Concepción del Uruguay.
Desde el Poder Judicial se destacó la importancia histórica de un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros, cuya ceremonia central fue presidida por el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, quien previamente firmó un convenio de colaboración recíproca con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, para la puesta en valor del Palacio.
Por otra parte, el Dr. Carlomagno y la Dra. Soage concurrieron hoy a la sede de los Tribunales en Concepción del Uruguay a raíz de una inquietud transmitida por un organismo jurisdiccional.
En la ocasión dialogaron con camaristas de los distintos fueros y se interiorizaron de cuestiones que hacen al mejor funcionamiento del sistema de justicia.
Fuente: SIC-STJER.-