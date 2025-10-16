Acoso: El economista Walter Graziano es quien fue denunciado por Agustina Peñalva
En noviembre de 2024 el público de C5N escuchaba al economista Walter Graziano dando una extensa explicación en el programa “Duro de domar” de por qué el plan de su colega Javier Milei no era sustentable. Pero 11 meses más tarde, su nombre volvió a los medios por la denuncia por acoso que le inició la periodista Agustina Peñalva.
Peñalva, que trabaja en C5N, reveló que el viernes pasado tuvo que denunciar a Walter Graziano por acoso dado que el economista la acecha desde agosto de este año, con hasta 30 mensajes por día desde perfiles falsos en las redes sociales.
Hasta ahora el público tenía visto a Graziano porque hizo el mismo camino mediático que Javier Milei, participando de programas de televisión para analizar la coyuntura y el plan económico del gobierno de turno, pero desde esta semana la perspectiva es otra.
A raíz de la denuncia de Peñalva, Graziano se presentó con un abogado en la fiscalía No 18 de la Ciudad de Buenos Aires, donde el fiscal Juan Cruz Ártico conduce su investigación caratulada como “hostigamiento”.
La Justicia ya le impuso una orden de restricción a Graziano para que no se acerque a Peñalva y le otorgó un botón antipánico a la periodista, que hoy vive con la necesidad constante de estar acompañada como medida de seguridad.
“Me dijo que estaba buscando la forma de encontrarme sola y ahí me di cuenta de que la situación se estaba volviendo muy peligrosa”, contó Peñalva en el programa en “Andate a dormir vos”.
“El hombre tiene antecedentes, estuvo preso en una institución de salud mental por acosar a otra persona… ¿cómo es que lo dejan salir libremente? Encima vive a 8 cuadras de mi casa… no puedo respirar, no puedo salir tranquila de mi casa y dependo totalmente de otras personas para moverme”, reclamó la periodista.