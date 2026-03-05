Aceiteros rechazan la reforma laboral y advierten: “Se están poniendo de punta con los trabajadores”
El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del Departamento San Lorenzo, Santa Fe, expresó un fuerte rechazo a la reforma laboral y ratificó su apoyo a la estrategia de judicialización impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT). “Veremos cuando la quieran aplicar en la región”, advirtió el secretario general del gremio, Daniel Succi.
Succi cuestionó el impacto de la iniciativa sobre los trabajadores y sostuvo que implicaría una pérdida generalizada de derechos laborales. “Los trabajadores pierden todo”, afirmó el dirigente, y aseguró que el sector aceitero defenderá su Convenio Colectivo de Trabajo. “Los aceiteros no se van a quedar mirando cómo nos sacan el CCT. Si me toca liderar esta lucha, prefiero morir de pie antes de permitir que se pierda un solo beneficio”, remarcó.
El líder sindical también hizo referencia al peso estratégico del Cordón Industrial de San Lorenzo, donde operan algunas de las principales agroexportadoras del país. En ese sentido, planteó que la discusión sobre la aplicación de la reforma tendrá un impacto particular en esa región clave para la economía nacional.
“Cuando llegue el momento de poner en la balanza, nadie querrá perder miles de millones por ponerse de punta con los trabajadores que solo queremos que se respete el valor de nuestro trabajo”, advirtió Succi, al referirse al rol de las empresas del polo agroexportador.
El dirigente recordó además antecedentes de lucha del sector, como la pelea contra el Impuesto a las Ganancias, que los trabajadores aceiteros lograron revertir años atrás. “Más allá del mal presentimiento, si una vez le ganamos a Ganancias, estoy seguro de que, con el acompañamiento de todos los trabajadores, podremos dar vuelta este capítulo de la reforma laboral”, señaló.
“No es momento de mirarse el ombligo, hay que unirse con un solo objetivo: defender al trabajador sin mirar quién conduce el proceso. Si no, estamos buscando réditos individuales y dándole la razón a este gobierno”, concluyó Succi, al rechazar lo que definió como “una reforma vestida de modernidad que trae quita de derechos para los trabajadores”.