Aceiteros lanzan huelga nacional por fracaso en paritarias y reclaman salario mínimo vital y móvil
Los trabajadores aceiteros iniciarán este miércoles 9 de octubre una huelga nacional en todas las plantas del país ante el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias del sector. La protesta comenzará a las 6:00, con el inicio del primer turno.
La medida fue convocada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, que exigen un salario mínimo vital y móvil conforme al artículo 14 bis de la Constitución y al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según los gremios, este salario debería ser de $2.344.728 mensuales para septiembre de 2025, basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares del INDEC.
Los sindicatos denunciaron que la oferta patronal fue “insuficiente y provocadora”, sobre todo teniendo en cuenta que el sector recibió beneficios extraordinarios por 1.540 millones de dólares tras la reducción de retenciones a las exportaciones. Además, destacaron que los costos laborales se redujeron entre 1,7% y 2,4% durante 2024, por lo que un aumento salarial tendría un impacto limitado en la estructura de costos del sector.
La huelga busca reafirmar la defensa del salario mínimo vital y móvil y rechazar una política salarial que, según los dirigentes, favorece a los grandes grupos económicos mientras condena a los trabajadores a la pobreza.
Una tradición de paritarias fuertes
El sector aceitero logró en abril de 2025 un acuerdo histórico: el salario básico inicial se fijó en $1.770.174, con aumentos escalonados de hasta 20% en julio. Este acuerdo rompió el techo salarial que intentaba imponer el Gobierno y se convirtió en referente para otros gremios. La cláusula de revisión prevista para septiembre abrió la nueva negociación que ahora se encuentra estancada.
Estrategia sindical y autonomía
Los aceiteros se destacan por su unidad, presión directa y rechazo a techos salariales impuestos, logrando en 2024 incrementos acumulados del 122% y salarios iniciales superiores a $1.500.000. Además, mantienen una postura crítica hacia la CGT, promoviendo espacios alternativos como la Mesa Sindical, que defiende redistribución de la renta, convenios colectivos y recuperación del poder adquisitivo.
Modelo sindical con impacto real
Su estrategia se traduce en bonos extraordinarios, cláusulas de revisión frecuentes, participación en ganancias y negociaciones respaldadas por estudios técnicos propios. Su capacidad para paralizar puertos y plantas cerealeras les otorga un poder de presión significativo, incluso más allá de su tamaño relativo dentro del movimiento obrero argentino.