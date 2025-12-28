Accidente náutico en el río Paraná: dos desaparecidos tras el vuelco de una lancha
Una lancha que navegaba por el río Paraná dio vuelta campana con ocho personas a bordo, dejando como saldo dos personas desaparecidas. El hecho ocurrió este domingo en jurisdicción de la provincia de Corrientes, donde Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo urgente de búsqueda y rescate.
El accidente se produjo en medio de fuertes tormentas, con niveles de precipitación récord que afectan a la provincia. En ese contexto, en las últimas horas se confirmó el hallazgo de otros dos turistas fallecidos, que habían sido arrastrados por el río a la altura de Ituzaingó.
Según informó El Litoral, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1198 del río Paraná, zona bajo jurisdicción de Prefectura de Corrientes. La embarcación involucrada, identificada como “Fortuna”, perdió estabilidad por las condiciones adversas de navegación y volcó, provocando que todos los ocupantes cayeran al agua.
Una lancha particular logró rescatar con vida a seis tripulantes, quienes fueron trasladados a la costa. Sin embargo, dos personas continuaban desaparecidas durante la tarde: Sergio Estorti (43) y Melina (34).
Mientras avanzaban las tareas de búsqueda, la embarcación fue retirada del agua y quedó en la playa, a la espera de su traslado a una guardería náutica, detalló el medio correntino.
Otro fallecimiento en la misma zona
Horas antes, Prefectura intervino en otro incidente ocurrido a la altura del kilómetro 1190, muy cerca del lugar del vuelco. Allí se reportó que un hombre cayó al agua mientras circulaba en una moto de agua.
De acuerdo a El Libertador, al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con el timonel de la moto de agua, identificada como “El Mono”, quien relató que su acompañante se descompensó en plena navegación. La víctima fue rescatada y llevada a la costa, donde se confirmó su fallecimiento. Tenía 35 años.