Accidente fatal en el Acceso Norte de Paraná: un hombre murió tras ser atropellado por un camión
Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en el Acceso Norte de Paraná, donde un camión atropelló a un hombre que falleció en el lugar.
El hecho se produjo sobre la Ruta Nacional 168, en el tramo comprendido entre las calles Bazán y Bustos y Morath.
Según lo consignado por el medio colega ANÁLISIS, la víctima fue embestida en la zona ubicada entre la estación de servicio YPF y el predio donde se realizaba habitualmente la Fiesta de Disfraces. El hombre murió de manera instantánea tras el fuerte impacto.
En el lugar trabajaron peritos policiales, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente. Además, se incorporarán a la causa los testimonios de testigos presenciales, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo la embestida fatal.