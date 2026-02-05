Abrió la inscripción para emprendedores que quieran participar de la Feria Vuelta a Clases en Paraná
La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para que emprendedores y cooperativas puedan sumarse a una nueva edición de la Feria Vuelta a Clases, una propuesta que recorrerá distintos barrios de la ciudad ofreciendo productos escolares a precios accesibles.
Los interesados podrán inscribirse en la Dirección General de Mercados y Ferias, dependiente de la Subsecretaría de Producción, ubicada en Perón 573, de lunes a viernes de 7 a 13. La convocatoria estará vigente hasta el 11 de febrero.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que esta tercera edición “forma parte de una política de comercialización que se impulsa desde el inicio de la gestión de la intendenta Rosario Romero”, y remarcó que el objetivo es acercar útiles y artículos escolares a distintos puntos de la ciudad ante el comienzo del ciclo lectivo.
El funcionario destacó además que la feria no solo apunta a beneficiar a las familias, sino también a fortalecer la economía local, generando oportunidades de venta para cooperativas textiles y emprendedores, con el acompañamiento de comercios del rubro.
Bustamante explicó que en esta etapa se recibirán las propuestas, que luego serán evaluadas y seleccionadas para definir quiénes participarán de la feria.