Abrieron las inscripciones para las Becas Progresar Obligatorio 2026: quiénes pueden anotarse y hasta cuándo
Desde el Consejo General de Educación (CGE) informaron que la convocatoria para las Becas Progresar Obligatorio 2026 está habilitada desde este viernes y se extenderá hasta el 24 de abril. Se mantienen los requisitos generales y se comunicaron nuevas disposiciones para los beneficiarios.
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, anunció la apertura de la primera convocatoria 2026 de las Becas Progresar en la línea Obligatorio, destinada a estudiantes que deseen finalizar sus estudios. La inscripción se realiza a través de la plataforma Progresar y estará disponible a partir del mediodía de este viernes.
Para completar el proceso, los aspirantes deberán contar con usuario en Mi Argentina y registrar un CBU o CVU a su nombre para el cobro de la beca. Desde el organismo nacional indicaron que se mantienen los requisitos de edad e ingresos, así como las condiciones de asistencia y avance académico.
Además, se incorporaron nuevas obligaciones para los titulares, quienes deberán informar cualquier cambio en su situación académica, personal o económica a través de la plataforma de Beca Progresar o Mi Argentina.
Ante dudas o consultas, las instituciones educativas y estudiantes de la provincia de Entre Ríos pueden comunicarse con Becas del CGE al correo becas.socioeducativas.cge@entrerios.edu.ar o al teléfono 0343-4209331.