Abrieron las inscripciones para la Colonia Tech 2026 en el Distrito del Conocimiento
Bajo el lema “Guardianes del Río”, el Estado Municipal abrió las inscripciones para la segunda edición de la Colonia Tech, una propuesta destinada a niños y niñas de 6 a 14 años que se desarrollará en el Distrito del Conocimiento. La inscripción se realiza a través del portal ciudadano Mi Paraná y permanecerá abierta hasta agotar los cupos disponibles.
Luego del éxito de la edición 2025, que convocó a más de 200 familias y contó con la participación de más de 250 chicos y chicas en el Club Tech durante el año, el municipio reafirma su compromiso con la democratización del conocimiento para este 2026. La iniciativa pone el acento en la identidad local y en el cuidado del entorno natural, con el Río Paraná como eje central de la propuesta educativa.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, señaló que “es una linda propuesta para chicos y chicas de la ciudad, donde la idea es que puedan aproximarse a la tecnología de una manera más amigable, sin miedo a las nuevas herramientas digitales que sirven para el estudio, el trabajo y el ocio”. En ese sentido, remarcó que la colonia “es una forma de reencontrarse con la tecnología, por eso todo el equipo del distrito trabaja en la organización de las clases y planes de estudio, que en esta edición estarán vinculados al río Paraná”.
Por su parte, el subsecretario de Modernización, Emanuel Orzuza, destacó que la novedad de Guardianes del Río es “aprender con tecnología conceptos vinculados al cuidado del ambiente y la sostenibilidad, una línea de trabajo que impulsa el municipio, con el objetivo de ayudar a proteger el entorno natural a través de herramientas tecnológicas”. Además, adelantó que “se incorporaron nuevas placas de programación, lo que permitirá afrontar nuevos desafíos técnicos para los distintos grupos”.
La directora general del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, informó que “habrá cupos para más de 200 niños y niñas, lo que representa una apuesta muy fuerte y un gran desafío para todo el equipo”. Asimismo, subrayó que la colonia “integrará tecnología y ambiente, con propuestas donde los participantes exploren, construyan, transformen y se vinculen con el cuidado del río Paraná”.
Sobre la Colonia Tech
Bajo el lema “Guardianes del Río”, la colonia busca integrar herramientas tecnológicas para la comprensión y protección del ecosistema del Río Paraná. A través de la metodología STEAM, se promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas, combinando Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
La propuesta pedagógica apunta a que los participantes no sean meros consumidores de tecnología, sino “exploradores” capaces de aportar soluciones reales a desafíos ambientales, combinando actividades digitales con propuestas recreativas y experimentales.
Inscripciones
Las inscripciones se realizan en el portal Mi Paraná (mi.parana.gob.ar), dentro de la pestaña “Distrito del Conocimiento”. El trámite es de paso único: una vez completado el formulario y adjuntada la documentación requerida, el lugar queda confirmado.
Modalidad
La Colonia Tech se desarrollará del martes 13 de enero al jueves 12 de febrero, con un encuentro semanal de dos horas por grupo, en turno mañana y turno tarde, organizados por franjas etarias:
- Exploradores del Curupí (6 a 8 años): observación, descubrimiento y formulación de preguntas iniciales.
- Exploradores del Ceibo (9 a 11 años): diseño, construcción de prototipos y mejora de soluciones.
- Exploradores del Irupé (12 a 14 años): pensamiento crítico, análisis de impacto ambiental y desarrollo sostenible.
El encuentro final, con cierre y entrega de certificados, se realizará el viernes 20 de febrero.