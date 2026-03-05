Abren una nueva etapa en la investigación por los contratos truchos de la Legislatura entrerriana
El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos abrió una segunda etapa de la investigación por los contratos truchos legislativos, una causa que investiga un desfalco al Estado entrerriano superior a los 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. La decisión se conoció este miércoles por la noche en el editorial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).
La nueva etapa de la pesquisa se formalizó el 23 de noviembre con la firma de los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, quienes ya intervinieron en la elevación a juicio de la primera etapa del caso y cuentan con experiencia en investigaciones por delitos contra la administración pública. Según se anticipó, el objetivo es avanzar sobre las responsabilidades políticas vinculadas al esquema de contratos irregulares en la Legislatura provincial.
La apertura de esta segunda fase era una promesa del Ministerio Público Fiscal y un reclamo de distintos sectores judiciales y políticos. Cuando en 2021 se elevó a juicio la primera etapa de la causa, la acusación se centró en responsables administrativos de ambas cámaras legislativas y en los estudios contables que habrían participado en la estructura de los contratos, pero no incluyó a las máximas autoridades políticas del período investigado.
De acuerdo con la cronología del presunto fraude a las arcas públicas, la investigación podría alcanzar a ex vicegobernadores de Entre Ríos que ejercieron entre 2008 y 2018, entre ellos Pedro Guillermo Guastavino, José Eduardo Lauritto, José Cáceres y Adán Humberto Bahl. También podrían quedar bajo análisis los ex presidentes de la Cámara de Diputados José Ángel Allende y Sergio Urribarri.
No obstante, trascendió que si se detecta que algún vicegobernador no firmaba los contratos y esa responsabilidad recaía en el vicepresidente primero del Senado, la investigación podría avanzar sobre el senador que ocupaba ese cargo. En ese contexto, uno de los nombres que aparece inicialmente bajo análisis es el del ex senador Aldo Ballestena, del departamento La Paz.
El origen de la causa
La investigación por los contratos truchos legislativos es considerada la causa por corrupción más grande en la historia de la provincia. El caso comenzó de manera inesperada en la primavera de 2018, cuando un agente policial detectó movimientos sospechosos en un cajero automático de Paraná, donde una persona realizaba operaciones con numerosas tarjetas de débito de manera consecutiva.
A partir de ese hecho, los investigadores comenzaron a seguir el rastro de las operaciones, lo que derivó en una pesquisa que puso en el centro de la investigación a la Legislatura entrerriana y a un esquema de contrataciones irregulares en el que varias personas figuraban como contratadas pero actuaban como “prestanombres”.
Según pudieron determinar los fiscales, existía una estructura integrada por empleados legislativos y personas ajenas al sistema político, que habrían organizado un mecanismo para extraer dinero de las arcas públicas mediante contratos ficticios.
Derrotero judicial
El 1 de junio de 2021 los fiscales cerraron la Investigación Penal Preparatoria y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral. Sin embargo, las defensas plantearon que el caso debía tramitarse en la Justicia Electoral, al sostener que el dinero presuntamente desviado se habría destinado al financiamiento de campañas políticas.
El planteo fue aceptado por el juez federal Daniel Alonso, lo que provocó que el expediente pasara por la Justicia Electoral, luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), regresara nuevamente a la Justicia Electoral y volviera a la Corte, en un recorrido judicial que paralizó la causa durante varios años.
La investigación se reactivó en los tribunales provinciales en 2024, aunque con un avance gradual. Las audiencias para la remisión a juicio oral comenzaron en 2025, pero se interrumpieron a mediados de ese mismo año.
Durante las audiencias realizadas, se expuso la presunta existencia de una estructura integrada por funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, estudios contables y particulares, quienes habrían participado en tareas como la búsqueda de prestanombres, falsificación de firmas y endoso de cheques. Según la hipótesis fiscal, parte del dinero sustraído habría sido destinado a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.
Imputados y situación procesal
Las audiencias están a cargo de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. En el proceso intervienen los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo, defensores de Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado de Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, representantes de Jorge De Breuil. Cullen también ejerce la defensa de Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.
El expediente tuvo inicialmente 32 imputados, aunque el número se redujo debido a acuerdos de suspensión de juicio a prueba (probation) y sobreseimientos. Entre quienes accedieron a estas salidas procesales se encuentran Esteban Scialocomo y el contador Gustavo Falco, además de María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares, y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Actualmente permanecen como imputados Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
Lo que viene
La elevación a juicio de la primera etapa de la causa contratos truchos legislativos está prevista para mayo de este año, según el calendario judicial. En paralelo, la nueva investigación avanzará sobre las eventuales responsabilidades políticas vinculadas al esquema de fraude, en un expediente separado.
