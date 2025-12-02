Abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de las Escuelas Municipales Artísticas
Las Escuelas Municipales de Danza y Circo abrieron las inscripciones para el ciclo lectivo 2026. La Escuela Municipal de Danza y Circo recibe estudiantes desde los 5 años —cumplidos antes del 30 de junio de 2026— para participar de sus clases y talleres gratuitos. La inscripción es sencilla y puede realizarse de manera presencial o digital.
La Escuela Municipal de Danza organiza su propuesta formativa en tres trayectorias: talleres de libre expresión para las infancias, talleres para jóvenes y adultos, y la Formación Artística Básica (FAB). Esta última está destinada a personas desde los 12 años, tiene una duración de tres años, incluye cuatro materias por nivel y ofrece una certificación única en la provincia en formación en danza.
Infancias – Danza
• Taller inicial: 5 años
• Taller danza infantil I: 6 y 7 años
• Taller danza infantil II: 8 y 9 años
• Taller danza infantil III: 10 y 11 años
Jóvenes y adultos (desde 16 años)
• Taller de Danza Clásica
• Taller de Danza Contemporánea
• Taller de Danza Folklórica y Popular Argentina
• Taller de Teatro
Formación Artística Básica (FAB)
Se cursa de manera correlativa desde los 12 años.
1° año: Danza Clásica I, Danza Contemporánea I, Danza Folklórica y Popular Argentina I, Música Aplicada a la Danza.
2° año: Danza Clásica II, Danza Contemporánea II, Danza Folklórica y Popular Argentina II, La expresión como herramienta para la comunicación.
3° año: Danza Clásica III, Danza Contemporánea III, Danza Folklórica y Popular Argentina III, Laboratorio de exploración y creación escénica.
La Escuela Municipal de Circo ofrece una trayectoria diseñada para abordar los lenguajes circenses desde los 5 años, mediante instancias progresivas adecuadas a cada edad.
Infancias – Circo
• Semillero: desde 5 años
• Germinador: 6 y 7 años
• Integral: 8 a 11 años
Adolescentes: 12 a 15 años
Jóvenes y adultos: desde 16 años
Sobre las inscripciones
Las inscripciones pueden realizarse online mediante los formularios correspondientes:
• Escuela Municipal de Danza: clic aquí
• Escuela Municipal de Circo: clic aquí
Quienes se inscriban de forma digital deben descargar la planilla de salud, completarla y presentarla físicamente en la Escuela correspondiente, junto con fotocopia del DNI (frente y dorso).
• Ficha de Salud – Escuela Municipal de Danza: clic aquí
• Ficha de Salud – Escuela Municipal de Circo: clic aquí
También es posible inscribirse presencialmente:
• Escuela Municipal de Danza: 25 de Junio 54, de lunes a viernes de 9 a 12.
• Escuela Municipal de Circo Larrisa: Centro Cultural Gloria Montoya (Melvin Jones 861), de lunes a jueves de 16:30 a 18:30.