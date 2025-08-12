Abren la presentación de antecedentes para la actualización de credenciales docentes 2026
El Jurado de Concursos del Consejo General de Educación (CGE) informó que desde este lunes y hasta el 25 de agosto inclusive estará habilitado el período para presentar copias autenticadas de los Antecedentes de Formación Docente Continua (AFDC) cargados en el sistema SAGE (pestaña: Antecedentes / Mis antecedentes). Esta documentación será considerada en la actualización de credenciales correspondiente al año 2026.
Los docentes que soliciten credencial por primera vez deberán presentar la totalidad de los antecedentes cargados en SAGE con fecha tope de evaluación al 31 de julio de 2025. En cambio, quienes ya cuenten con credencial podrán presentar únicamente los antecedentes registrados entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025. No se tomarán en cuenta antecedentes anteriores.
Una vez recopilada la documentación, las instituciones educativas deberán remitirla a su Dirección Departamental de Escuelas entre el 26 y el 29 de agosto de 2025, sin excepción. Cada paquete deberá estar identificado con nómina alfabética de docentes, incluyendo apellido, nombre, DNI y cantidad de antecedentes presentados (sólo se contabilizan los folios de AFDC).
Además, se deberá enviar la nómina en formato Word o Excel al correo oficial del Jurado de Concursos (dcsm.ga.jurado.cge@entrerios.edu.ar). No se aceptarán fotos o escaneos, con el fin de garantizar organización y trazabilidad del proceso.
Las Direcciones Departamentales deberán elevar la documentación al Jurado de Concursos entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025. No se recibirá material fuera de plazo ni por vías no habilitadas, como la Mesa de Entradas del CGE o presentaciones individuales de docentes.
Los antecedentes presentados deberán ser copias fieles certificadas, legibles y con todos los datos requeridos: institución emisora, fecha de realización, DNI y nombre del docente. Las certificaciones emitidas por la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE ya cargadas en SAGE serán evaluadas automáticamente y no requieren presentación física ni autenticación adicional.
Desde el Jurado de Concursos se recordó que esta convocatoria apunta a la actualización de credenciales 2026, ya que la evaluación para la actualización 2025 se encuentra en su etapa final. Toda situación no prevista será resuelta por el organismo y comunicada por los canales oficiales.