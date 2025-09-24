Abren la preinscripción para la Diplomatura en Gestión y Desarrollo de Cooperativas en Entre Ríos
El Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) anunciaron la apertura de la preinscripción para la Diplomatura en Gestión y Desarrollo de Cooperativas, una propuesta de modalidad virtual y gratuita destinada a integrantes de cooperativas de la provincia.
La iniciativa será implementada por el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader. El cursado comenzará en octubre de 2025 y se extenderá hasta julio de 2026.
El programa está dirigido a asociados, miembros de consejos de administración, consejeros y síndicos de cooperativas entrerrianas, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en gestión, administración e innovación, promoviendo así el crecimiento del sistema cooperativo en la provincia.
Ejes temáticos de la Diplomatura
- Introducción al estudio de las Organizaciones Sociales.
- Elementos constitutivos del Cooperativismo.
- Herramientas para la Gestión y Planificación de Cooperativas.
- Comunicación y marketing en cooperativas.
- Administración y contabilidad en las cooperativas.
- Cooperativismo en el mundo moderno vs experiencias y desafíos en Argentina.
- Seminario Integrador.
Las clases serán virtuales sincrónicas en fechas acordadas con los docentes, mientras que los materiales de estudio y prácticos estarán disponibles en la plataforma de la universidad.
Quienes deseen participar pueden completar la preinscripción a través del siguiente formulario:
Formulario de inscripción