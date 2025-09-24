Maran Suites & Towers

Abren la preinscripción para la Diplomatura en Gestión y Desarrollo de Cooperativas en Entre Ríos

Redacción | 24/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) anunciaron la apertura de la preinscripción para la Diplomatura en Gestión y Desarrollo de Cooperativas, una propuesta de modalidad virtual y gratuita destinada a integrantes de cooperativas de la provincia.

La iniciativa será implementada por el Instituto Provincial de Cooperativas y Mutuales, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader. El cursado comenzará en octubre de 2025 y se extenderá hasta julio de 2026.

El programa está dirigido a asociados, miembros de consejos de administración, consejeros y síndicos de cooperativas entrerrianas, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en gestión, administración e innovación, promoviendo así el crecimiento del sistema cooperativo en la provincia.

Ejes temáticos de la Diplomatura

  1. Introducción al estudio de las Organizaciones Sociales.
  2. Elementos constitutivos del Cooperativismo.
  3. Herramientas para la Gestión y Planificación de Cooperativas.
  4. Comunicación y marketing en cooperativas.
  5. Administración y contabilidad en las cooperativas.
  6. Cooperativismo en el mundo moderno vs experiencias y desafíos en Argentina.
  7. Seminario Integrador.

Las clases serán virtuales sincrónicas en fechas acordadas con los docentes, mientras que los materiales de estudio y prácticos estarán disponibles en la plataforma de la universidad.

Quienes deseen participar pueden completar la preinscripción a través del siguiente formulario:
Formulario de inscripción

