Abren inscripción para curso de operarios de drones agrícolas en Entre Ríos
La Dirección de Agricultura de la provincia habilitó la inscripción para el curso destinado a operarios de drones agrícolas que aplican productos fitosanitarios. La primera instancia será virtual y comenzará el miércoles 3 de septiembre.
El programa se realiza conforme a lo establecido por la Ley Nº 11.178 de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en materia de Fitosanitarios. La capacitación es organizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La dinámica del curso contempla dos instancias: un módulo virtual que dará inicio el 3 de septiembre y un módulo presencial programado para el 12 de septiembre, en el Centro de Convenciones de Villaguay.
Es importante destacar que la participación en ambas instancias es obligatoria para obtener el carnet habilitante de operario aplicador aéreo, según lo establecido en la Ley Provincial Nº 11.178. La concreción del curso cuenta con la colaboración de Geosistemas, D&E; Bianchini, Federación del Citrus, Cámara Exportadora del Citrus del NEA, Fundación Proarroz, Casafe y Campo Limpio.
Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.