Abren inscripción para abogados noveles que deseen ejecutar títulos ejecutivos de la Municipalidad de Paraná
La Municipalidad de Paraná informó que, a partir del 1º de octubre, quedará habilitada la inscripción para abogados y abogadas noveles interesados en ejecutar títulos ejecutivos.
El período de inscripción o reinscripción se extenderá hasta el 15 de octubre. Los profesionales deberán enviar un correo electrónico a secretaria@caerparana.org.ar, consignando en el asunto la palabra “inscripción” o “reinscripción”, según corresponda.
En el mensaje deberán detallar los siguientes datos: nombre, apellido, DNI, número de matrícula (provincial o federal), teléfono y correo electrónico para recibir las notificaciones pertinentes.