Abren el testamento de Giorgio Armani: su imperio de 12.000 millones de euros pasará a la Fundación creada por él
El icónico diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido la semana pasada a los 91 años, dejó su imperio valorado en unos 12.000 millones de euros al ser abierto su testamento tras el funeral, dando inicio al proceso de sucesión.
Según medios locales, los documentos fueron revelados este martes 9 de septiembre en una notaría de Milán, aunque su contenido aún no trascendió. Se trata de dos testamentos escritos de puño y letra, el primero fechado el 15 de marzo de 2025 y el segundo pocos días después, lo que sugiere que uno podría complementar al otro.
Armani, quien no tuvo hijos ni herederos forzosos, decidió disponer libremente de su herencia, que incluye obras de arte, propiedades, yates, participación en EssilorLuxottica, el club de baloncesto Olimpia Milano, y el 99,9% de las acciones de Giorgio Armani S.p.A. La intención es transferir el control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada en 2016 para preservar su legado y garantizar la independencia de la marca.
La firma cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros y continuó invirtiendo de forma constante: 332 millones en 2024, el doble que los 168,5 millones de 2023. Con una gestión ordenada y prudente, Armani dejó la empresa en manos seguras, con una estructura saneada y sin endeudamiento.
La Fundación Giorgio Armani administrará la compañía, que cuenta con 8.700 empleados, 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica Capannina en Forte dei Marmi, Toscana. Los sobrinos del diseñador ya forman parte del Consejo de Administración, junto a Pantaleo Dell’Orco, mano derecha y compañero de vida de Armani, y el director ejecutivo de Rothschild Italia, Irving Bellotti.
Armani, reconocido por combinar creatividad y liderazgo empresarial, celebró el pasado julio los 50 años de su marca, consolidándose como uno de los pocos diseñadores independientes frente a conglomerados internacionales.
Como homenaje, las últimas colecciones de Giorgio Armani se presentarán en la Semana de la Moda de Milán 2025, del 23 al 29 de septiembre, con los desfiles de Emporio Armani y Giorgio Armani programados para el 25 y 28 de septiembre, mostrando la temporada primavera-verano 2026.