Abogados de la Municipalidad de Paraná participaron de una capacitación sobre herramientas de búsqueda de jurisprudencia
En el marco de la actividad de difusión de las herramientas del buscador de jurisprudencia provincial, tuvo lugar este miércoles en el Superior Tribunal de Justicia, una capacitación donde participaron 21 abogados de diferentes áreas de la Secretaría Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná.
En la capacitación dictada por el personal del área de Jurisprudencia de la Secretaría de Superintendencia N.º 3 se abordaron las actualizaciones del software, de acceso libre, disponible en la página web del Poder Judicial. Esta es una herramienta desarrollada por el área de informática del Poder Judicial provincial que contiene más de 17.800 sentencias completas y más de 43.000 sumarios de jurisprudencia.
El objetivo de esta herramienta de búsqueda y las capacitaciones es contribuir a mejorar el uso y acceso a la jurisprudencia, por parte de toda la comunidad, en pos de la transparencia de las decisiones judiciales.
Los participantes fueron recibidos por la presidenta de la Sala N.º 2 en lo Civil y Comercial, Gisela Schumacher, y se realizó un recorrido por la biblioteca del Poder Judicial.