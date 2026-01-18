Abierto de Australia: El susto del Día 1 fue el desmayo de una alcanzapelotas en pleno partido
Como cada edición, el Abierto de Australia vuelve a quedar en el centro de las críticas a partir del intenso calor que deben soportar no solo los tenistas, sino también los trabajadores y los fanáticos en las tribunas, principalmente de las canchas descubiertas en el Melbourne Park. Este domingo, durante la primera jornada, una alcanzapelotas se desmayó debido a las altas temperaturas durante el partido entre Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova, que reaccionaron rápidamente para asistirla.
El incidente ocurrió cuando Alexandrova, 11° cabeza de serie, estaba sacando en el segundo set y la chica cayó de espaldas mientras estaba de pie junto a la juez de silla.
La turca Sonmez corrió a ayudarla, mientras que Alexandrova fue a buscar bolsas de hielo a una heladera a pie de pista, antes de que la recogepelotas recibiera atención médica.
El susto del día en Melbourne ❤️
Zeynep Sonmez ayudó a una joven recogepelotas que colapsó durante el partido.
El juego se suspendió durante varios minutos, con las temperaturas alcanzando los 28 grados.
Cuando se reanudó, Sonmez, procedente de la clasificación, sorprendió a Alexandrova por 7-5, 4-6 y 6-4, logrando la victoria más importante de su carrera.
La jugadora de 23 años acaparó titulares en Wimbledon el año pasado, convirtiéndose en la primera tenista de Turquía en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era Abierta.
En la segunda ronda de Australia se enfrentará a la estadounidense Elizabeth Mandlik, invitada por la organización, o a la húngara Anna Bondar.
Las temperaturas pueden llegar a los 40°C durante el Abierto de Australia. Se prevé que esta semana alcancen un máximo de al menos 36°C.