Abierta la segunda convocatoria 2025 para becas Progresar Obligatorio y Superior, con nueva inclusión de estudiantes privados
Hasta el 1° de septiembre está habilitada la inscripción para las becas Progresar en la línea Obligatorio, destinada a estudiantes de 16 a 24 años que estén finalizando la secundaria. Por su parte, las líneas Superior y Enfermería —dirigidas a ingresantes hasta 25 años y estudiantes avanzados hasta 30— abrirán del 18 de agosto al 5 de septiembre.
Una novedad destacada de esta edición es que, por primera vez, podrán postularse estudiantes de instituciones privadas en el nivel superior. Así lo anunció el Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación.
Para postularse, se debe ingresar a la página oficial de Progresar, seleccionar la línea correspondiente, completar el formulario, registrar un CBU y validar la cuenta mediante Mi Argentina. Los requisitos incluyen acreditar ingresos familiares menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), mantener asistencia regular a clases y cumplir con las condicionalidades del programa. Los pagos se realizarán por transferencia directa al beneficiario.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico becas.socioeducativas.cge@entrerios.edu.ar o al teléfono (0343) 4209331, destinados exclusivamente a postulantes e instituciones de Entre Ríos.