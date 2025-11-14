A un mes de la visita de Milei, Newsan despidió a 200 trabajadores y crece el temor por nuevos recortes
Los trabajadores de Newsan, la empresa tecnológica ubicada en Ushuaia, confirmaron 200 despidos entre operarios y personal tercerizado, y advierten que podría haber más cesantías en las próximas semanas. La decisión empresarial llega apenas un mes después de la visita del presidente Javier Milei, quien había calificado a la planta como un “ejemplo de lo que necesita Argentina”.
Según relataron los empleados, primero se produjo el despido de 150 operarios, al que se sumó una nueva tanda de 50 trabajadores afectados a servicios tercerizados como limpieza y gastronomía.
Juan José Zuñiga, empleado de la compañía y actualmente licenciado, señaló en declaraciones a AM750 que la empresa —propiedad de Nicky Caputo— busca precarizar convenios laborales para reducir costos. “La empresa se viene manejando hace bastante muy mal. Suele despedir gente. Pero ahora estamos más complicados. En nuestro sector nunca habían tocado nada y esta vez nos sacaron a todos los trabajadores”, afirmó sobre el área gastronómica.
Zuñiga explicó que la firma intenta sacar a los empleados de los convenios colectivos y reemplazarlos por modalidades más flexibles. “Los meten en un plan joven que inventaron ellos y cobran 800 mil pesos. Lo mismo hacen con los trabajadores de cocina”, sostuvo. Además, denunció que pretenden incorporar a los gastronómicos al convenio de la UOM, con salarios más bajos y pérdida de derechos laborales: “Perdés todos los derechos que se han conseguido”.
El trabajador también apuntó contra la actitud sindical: “Yo soy parte de la comisión directiva de UTHGRA en Tierra del Fuego y estamos haciendo todo lo legal. Pero hay una complicidad por parte de la UOM Ushuaia. Nunca hicieron nada. Cuando despidieron a trabajadores estaban en modo patovica cuidando las plantas para que los gastronómicos no entren”.
Para Zuñiga, muchos empleados hoy se sienten decepcionados por haber recibido al Presidente durante su visita a la planta. “Yo creo que los trabajadores deben estar arrepentidos de haberlo recibido. Porque muchos lo votaron y ahora se están dando cuenta de lo que están pasando. Los despidos acá están terribles. Los empresarios despiden a dirigentes sindicales. La situación laboral se está yendo de las manos en todos los rubros”, advirtió.