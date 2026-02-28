A tener en cuenta… Así votó cada senador la Reforma Laboral
La reforma laboral ya es ley y solo resta la promulgación del presidente Javier Milei para que entre en vigencia uno de los cambios más profundos en el sistema laboral argentino de las últimas décadas. El Senado aprobó la modificación enviada por la Cámara de Diputados, que eliminó el artículo 44 referido a las licencias por enfermedad, y dio sanción definitiva a la norma que eleva la jornada laboral a 12 horas y establece un sistema para financiar indemnizaciones con fondos provenientes de la Anses, entre otras medidas.
Para que lo que el oficialismo denomina “modernización laboral” se convierta en ley, el Gobierno contó con el respaldo de aliados, en una sesión que registró asistencia perfecta de los 72 senadores.
La iniciativa fue aprobada con 42 votos afirmativos, superando la mayoría simple de 37 votos necesaria para su sanción. De ese total, 21 votos correspondieron al bloque de La Libertad Avanza. También acompañaron los diez senadores de la UCR y los cinco del PRO, además de otros legisladores provinciales y aliados.
Entre estos últimos se encuentran Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia, Misiones), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Mauricio Espínola (Corrientes), Flavia Royón (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba).
En contra de la reforma votaron 24 senadores del bloque peronista, junto a legisladores aliados como Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago), Sandra Mendoza (Tucumán), Carolina Moisés (Jujuy) y Guillermo Andrada (Catamarca).
Al momento de la votación también se registraron dos abstenciones, correspondientes a los senadores José Carambia y Natalia Gadano, quienes responden al gobernador santacruceño Claudio Vidal.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, la ley aprobada será remitida al Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación. Una vez que Milei firme el decreto correspondiente y la norma sea publicada en el Boletín Oficial, quedará formalmente vigente.
Distintos sectores sindicales y políticos ya anticiparon que la reforma podría ser judicializada, por lo que no se descarta que parte del nuevo marco normativo termine siendo revisado en los tribunales.
Cómo votaron los senadores
A favor
- Bartolomé Esteban Abdala (La Libertad Avanza – San Luis).
- Romina María Almeida (La Libertad Avanza – Entre Ríos).
- Carmen Silvia Alvarez Rivero (La Libertad Avanza – Córdoba).
- Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social – Misiones).
- Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza – San Luis).
- Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza – Jujuy).
- Beatriz Luisa Ávila (Independencia – Tucumán).
- Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza – Jujuy).
- Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza – Entre Ríos).
- Patricia Bullrich (La Libertad Avanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza – Neuquén).
- Nadia Marquez (La Libertad Avanza – Neuquén).
- Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).
- Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Bruno Olivera (La Libertad Avanza – San Juan).
- María Emilia Orozco (La Libertad Avanza – Salta).
- Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza – La Rioja).
- Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza – Formosa).
- Agustín Coto (La Libertad Avanza – Tierra del Fuego).
- Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas – Corrientes).
- Maximiliano Abad (UCR – Buenos Aires).
- Silvana Lorena Schneider (UCR – Chaco).
- Daniel Ricardo Kroneberger (UCR – La Pampa).
- Rodolfo Suárez (UCR – Mendoza).
- Flavio Sergio Fama (UCR – Catamarca).
- Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza – Río Negro).
- Eduardo Horacio Galaretto (UCR – Santa Fe).
- Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes).
- Eduardo Vischi (UCR – Corrientes).
- Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza – Chaco).
- Enrique Martín Goerling Lara (PRO – Misiones).
- Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza – Salta).
- Luis Alfredo Juez (La Libertad Avanza – Córdoba).
- Mariana Juri (UCR – Mendoza).
- Carolina Losada (UCR – Santa Fe).
- Andrea Marcela Cristina (PRO – Chubut).
- María Victoria Huala (PRO – La Pampa).
- Julieta Corroza (La Neuquinidad – Neuquén).
- Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social – Misiones).
- Gabriela Royón (Primero los Salteños – Salta).
- Alejandra María Vigo (Provincias Unidas – Córdoba).
- Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut).
En contra
- Adán Humberto Bahl (Justicialista – Entre Ríos).
- Daniel Pablo Bensusán (Justicialista – La Pampa).
- Jorge Milton Capitanich (Justicialista – Chaco).
- Eduardo Enrique De Pedro (Justicialista – Buenos Aires).
- Juliana Di Tullio (Justicialista – Buenos Aires).
- Anabel Fernández Sagasti (Justicialista – Mendoza).
- María Celeste Giménez Navarro (Justicialista – San Juan).
- María Teresa Margarita González (Justicialista – Formosa).
- Alicia Margarita Antonia Kirchner (Justicialista – Santa Cruz).
- Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista – Santa Fe).
- Carlos Alberto Linares (Justicialista – Chubut).
- Cándida Cristina López (Justicialista – Tierra del Fuego).
- María Florencia López (Justicialista – La Rioja).
- Juan Luis Manzur (Justicialista – Tucumán).
- Ana Inés Marks (Justicialista – Río Negro).
- José Miguel Ángel Mayans (Justicialista – Formosa).
- Elia Esther Del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).
- José Emilio Neder (Justicialista – Santiago del Estero).
- Mariano Recalde (Justicialista – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Jesús Fernando Rejal (Justicia Social Federal – La Rioja).
- Fernando Aldo Salino (Justicia Social Federal – San Luis).
- Martín Ignacio Soria (Justicialista – Río Negro).
- Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).
- Lucía Benigna Corpacci (Justicialista – Catamarca).
- Sergio Uñac (Justicialista – San Juan).
- Sandra Mendoza (Convicción Federal – Tucumán).
- Carolina Moisés (Convicción Federal – Jujuy).
- Guillermo Eduardo Andrada (Convicción Federal – Catamarca).
Abstenciones
- José Carambia (Moveré por Santa Cruz).
- Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz).