¿A quién le quiere cortar la cabeza Victoria Villarruel?
Mientras la Cámara de Diputados debatía el Presupuesto 2026, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, protagonizó una postal poco habitual en el Congreso al recibir a integrantes de la Selección Argentina de Combate Medieval. Durante el encuentro, ensayó movimientos y golpes característicos de la disciplina, en una escena que contrastó con el clima de tensión política que atraviesa al oficialismo y que anticipa el escenario que deberá enfrentar en el Senado, donde llegarán proyectos clave impulsados por Javier Milei.
Las imágenes se difundieron en un contexto de vínculo roto entre el Presidente y la Vicepresidenta, una relación que sigue sin recomponerse y que se complejiza ante la convivencia política que Villarruel deberá sostener con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, figura con creciente protagonismo dentro del Gobierno y potencial disputa de centralidad.
Durante la actividad en el Palacio Legislativo, los deportistas exhibieron las medallas obtenidas en competencias internacionales frente a selecciones de distintos países. Villarruel, además, se colocó una de las prendas distintivas del equipo nacional. “Recibí a parte de la Selección Argentina de Combate Medieval, un deporte que se practica individual y grupalmente en nuestro país tanto por hombres como mujeres que, munidos de armaduras, espadas y escudos, recrean las luchas cuerpo a cuerpo de la Edad Media”, expresó. Luego añadió: “Me mostraron las medallas ganadas en el exterior y me permitieron vestir la prenda que distingue a nuestros combatientes medievales, que reproduce la bandera argentina con el sol de mayo”.
La visita coincidió con una semana decisiva para el oficialismo. En la madrugada del jueves, el Gobierno logró la media sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal, aunque sufrió un revés al no poder derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. El texto aprobado pasó al Senado, donde La Libertad Avanza buscará revertir ese resultado adverso. Se trata del primer presupuesto de la gestión Milei, tras dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023.
Para avanzar en la votación en general, el oficialismo reunió respaldos del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales, mientras que Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda rechazaron la iniciativa. Provincias Unidas se abstuvo y tuvo un rol determinante al inicio de la sesión, cuando Nicolás Massot, Miguel Pichetto y diputados de Córdoba colaboraron para alcanzar el quórum.
El tratamiento en la Cámara alta se dará en un clima de tensión institucional. El diálogo entre la Casa Rosada y la Presidencia del Senado, que encabeza Villarruel, permanece interrumpido. Las diferencias se profundizaron tras la salida de Guillermo Francos como interlocutor y se reflejaron en decisiones vinculadas a la política salarial.
En particular, los salarios del personal público generaron cruces entre Milei y Villarruel, sobre todo por el esquema de dietas definido por los propios senadores, que no dependió de la titular del cuerpo. En ese marco, la visita de la Selección Argentina de Combate Medieval sumó una imagen atípica dentro del Congreso, en contraste con el duro debate político.
La historia del combate medieval en Argentina
El combate medieval se consolidó como disciplina deportiva con reglas específicas y formatos variados, utilizando armaduras, hachas y espadas para recrear enfrentamientos inspirados en crónicas históricas. Las competencias incluyen duelos individuales y batallas masivas con decenas o cientos de participantes por lado, un formato que ganó peso en el circuito internacional durante la última década.
“El inicio del deporte en Argentina comenzó a finales de 2012”, explicó Nicolás García, uno de los impulsores de la actividad. “Practicábamos recreación medieval porque no había otra cosa similar. Nos armábamos una armadura y un arma, pero era una actividad recreativa”, recordó.
El contacto con experiencias extranjeras marcó un giro. “Vimos que en otros países el enfoque era deportivo y competitivo, con contacto físico”, señaló. Luego llegó el vínculo con la HMBIA en Europa, que los asesoró e invitó a participar en un torneo en 2013. Ese año, viajaron a Francia para presenciar la Batalla de las Naciones, un certamen internacional de selecciones.
“Argentina no tenía una selección armada, pero estar ahí nos permitió aprender y traer esa experiencia al país”, indicó García. A partir de ese proceso, se crearon clubes en distintas regiones y surgieron los primeros equipos de Latinoamérica. Actualmente, existen 20 equipos distribuidos en todo el país.