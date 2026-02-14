A puro ritmo y color, Paraná abrió los Carnavales 2026 en el Corsódromo de calle Maciá
Con un imponente marco de público, Paraná dio inicio este viernes a los Carnavales 2026 en el Corsódromo de calle Maciá. La primera noche estuvo marcada por el despliegue artístico y musical de comparsas, batucadas, baterías y agrupaciones carnavalescas, en una celebración que volvió a reunir a vecinos, vecinas y turistas.
Los Carnavales Paranaenses se distinguen por su perfil diverso e inclusivo, además de la riqueza cultural que aportan sus múltiples expresiones artísticas. En esta edición, el evento reafirmó su lugar como una de las celebraciones más convocantes e identitarias de la ciudad.
El viceintendente David Cáceres destacó la tradición de la fiesta: “Es muy particular, distinto a otros que conocemos en la provincia, pero tenemos muchas agrupaciones carnavaleras que le ponen mucha pasión y trabajo. Por decisión de la intendenta Rosario Romero, hace varios meses conformamos una mesa de coordinación y de trabajo para poder planificarlo”, explicó.
En la misma línea, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, subrayó: “Hubo un marco de público de primer nivel. Hay una decisión política de la intendenta Rosario Romero de realizar estos carnavales con el acompañamiento de nuestro viceintendente, David Cáceres, y de cada agente municipal. Llegaron vecinos de Paraná, pero además de distintos puntos del país”.
Por su parte, la directora de Museos y Patrimonio Histórico del Municipio, Gisela Bahler, resaltó la convocatoria masiva y el compromiso ambiental del evento: “Ha sido una convocatoria muy importante y así esperamos que sea en las siguientes jornadas. Nuestro carnaval no es solamente identitario, sino que además es diverso, inclusivo y es sustentable: el 25% de sus expresiones artísticas tienen que ser con material reciclado y reutilizado”, aseguró.
Una fiesta popular
El director de la Comparsa Emperatriz, Lautaro Díaz, actual campeona de los Carnavales Paranaenses, expresó: “Estamos muy entusiasmados, porque tanto esfuerzo y espera valió la pena. Hemos trabajado durante todo el año. La verdad que muy bien el Municipio y hay un cambio positivo respecto de años anteriores en el carnaval de Paraná”.
Entre el público, Celina Verón, vecina del barrio Mariano Moreno, sostuvo: “Es precioso, me encanta, sobre todo la vestimenta. Hacía muchos años que no veíamos un carnaval así. El corsódromo quedó hermoso y hay una limpieza increíble”.
También estuvieron presentes el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, y los concejales Máximo Miguez y Emiliano Gómez Tutau.