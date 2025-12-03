A pesar de haber ganado las elecciones, el Gobierno no logra dominar la opinión pública
El Gobierno de Javier Milei ha reiterado en distintos momentos de sus dos años de gestión que, además de la economía, una de sus prioridades es dar la denominada “batalla cultural”, con el objetivo de instalar sus postulados ideológicos como sentido común. Sin embargo, un reciente estudio mostró que ese frente no consigue respaldo mayoritario: apenas el 7,7% de los argentinos apoya la confrontación en el plano de las ideas impulsada desde la Casa Rosada, mientras que el 51% considera que los funcionarios deberían concentrarse principalmente en resolver los problemas económicos del país.
Los datos surgen de una encuesta orientada a medir la sintonía ideológica de la ciudadanía con los principales debates impulsados por el movimiento libertario, desde el rol del Estado hasta las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Un apoyo bajo en la disputa cultural
El informe, elaborado por la consultora Alaska, utilizó diferentes citas de referentes del Gobierno y del espacio libertario para analizar el grado de acuerdo del público con esas posturas.
En materia de derechos humanos vinculados a la última dictadura militar, el 50,2% de los encuestados sostuvo que deben preservarse las políticas actuales, mientras que el 35,4% opinó que no deberían estar en manos del Estado.
Otro eje central del debate durante la gestión de Milei ha sido el arancelamiento universitario. En este punto, el 61,4% afirmó que la gratuidad es un “derecho básico”, en contraste con el 34,9% que defendió la aplicación de tarifas para sostener la calidad académica.
Respecto del rol del Estado, el 69,1% remarcó que debería tener una presencia más activa en la economía, mientras que el 23,9% manifestó una posición contraria.
La propuesta oficial de eliminar la obra pública también encontró rechazo mayoritario: el 66,4% se mostró en desacuerdo, frente al 30,3% que respaldó la iniciativa.
En cuanto a la dolarización, una de las principales promesas de campaña del mandatario, el 61,8% de los consultados sostuvo que Argentina no debería adoptar el dólar como moneda oficial, mientras que el 22,8% apoyó la idea.
Los temas en los que el Gobierno sí obtuvo niveles de apoyo superiores al 50% fueron aquellos vinculados a limitar el derecho a la protesta, la percepción del feminismo, la priorización del desarrollo por sobre el ambiente y la privatización de empresas públicas, áreas donde la adhesión alcanzó picos cercanos al 75%.