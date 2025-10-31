A partir de noviembre, el Gobierno aplicará un aumento parcial en los impuestos a los combustibles
El Gobierno nacional dispuso una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que impactará directamente en el precio del litro de nafta y gasoil. El incremento comenzará a regir este sábado 1° de noviembre, según lo establecido en el decreto 782, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la normativa, solo por el componente impositivo, el litro de nafta súper aumentará $15,55 y el de gasoil $12,63 sobre los valores actuales.
Desde la Secretaría de Energía, explicaron que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, y aclararon que se resolvió diferir parcialmente los incrementos pendientes para moderar su impacto.
El decreto detalla que los ajustes de los gravámenes se aplicarán parcialmente durante noviembre y de manera total en diciembre, completando así las actualizaciones que se encontraban postergadas.
Precios actuales y dinámica del mercado
En los últimos meses, la petrolera YPF dejó de comunicar aumentos generales y adoptó un esquema de ajustes diferenciales por zonas, horarios y niveles de demanda, lo que derivó en precios dinámicos y dificultó el seguimiento de las variaciones en el surtidor.
En la Ciudad de Buenos Aires, el litro de nafta súper de YPF se ubica en torno a $1.435, mientras que el gasoil cuesta cerca de $1.414. En el conurbano bonaerense, la nafta súper se consigue desde $1.450 por litro. Según relevamientos de TN, desde julio los combustibles acumulan un alza del 12%.
Qué pasará en diciembre
El decreto también anticipa que desde el 1° de diciembre se aplicará la totalidad de los aumentos remanentes correspondientes al 2024 y a los primeros dos trimestres de 2025, que el Gobierno había postergado para evitar un mayor impacto inflacionario.
Desde mediados de 2024, el Ejecutivo decidió desdoblar los ajustes impositivos sobre los combustibles para atenuar su efecto sobre los precios, en un contexto de presión inflacionaria y volatilidad en los mercados energéticos.