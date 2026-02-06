A partir de este viernes, Etacer habilitó viajes con pasajeros de pie en el servicio Paraná – Santa Fe
A partir de este 6 de febrero, los servicios Paraná – Santa Fe habilitan la posibilidad de viajar parados, según comunicó oficialmente Etacer.
La medida permitirá un límite de 18 pasajeros de pie, bajo “estrictas medidas de seguridad”, y contará con un “control de servicio” durante todo el trayecto.
En la publicación oficial, la empresa destacó la importancia de esta modalidad al señalar: “Hay cosas que no pueden esperar. Mientras esperás, tu día no avanza”.
Etacer aclaró además que la opción de viajar parado está regulada y autorizada por el organismo correspondiente.
Nuevas opciones y mayor comodidad
Desde la firma explicaron que los pasajeros ahora cuentan con más alternativas para acceder al servicio. “Ahora podés elegir viajar parado con medidas de seguridad”, informaron.
También remarcaron que ya no será necesario acercarse a la terminal para asegurarse un lugar, ya que los usuarios podrán esperar el colectivo en su barrio o cerca de su casa.
La empresa argumentó que esta modalidad permitirá “más capacidad, menos espera” y precisó que los viajes se realizarán por autovía, con velocidad regulada, para garantizar que las unidades lleguen “mejor y a tiempo”.
Seguridad y oficialización de la medida
Para llevar tranquilidad a los usuarios, desde Etacer enfatizaron: “Viajar parado también es seguro”, y aclararon que “no es una prueba, es una nueva forma de viajar”.
Con esta decisión, la compañía busca que los pasajeros puedan planificar sus trayectos con mayor anticipación, optimizando la eficiencia del servicio y reduciendo los tiempos de espera en terminales y paradas.