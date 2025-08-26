A Milei lo traicionó el inconsciente: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”
Javier Milei dejó este lunes una frase ambigua y de varias lecturas en el acto de presentación de candidatos bonaerenses de La Libertad Avanza en Junín. Envalentonado y en uno de los tantos momentos en que acotó fuera de su discurso escrito, el presidente lanzó una frase peculiar contra el kirchnerismo: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.
La oración presidencial fue leída como un fallido en las redes. O como la traición del subconsciente. De inmediato comenzó a viralizarse, tomándose los dichos de Milei con sarcasmo y muchos lo leyeron como una confesión.
“LES ESTAMOS AFANANDO LOS CHOREOS”
"LES ESTAMOS AFANANDO LOS CHOREOS"

El fallido de Javier Milei mientras lo insultaban durante su acto de campaña en Junin. Es la primera vez que el Presidente hace referencia indirecta a la corrupción de su hermana Karina.
Esto se da en un contexto en el que el Gobierno enfrenta el embate del escándalo que generaron los audios atribuidos a Diego Spagnuolo sobre la existencia de una supuesta trama de coimas en la Agencia de Discapacidad que implicaría a su hermana Karina- elogiada por el presidente en el acto en Junín- y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem.
Milei aún no hizo ninguna referencia directa al tema ni al exfuncionario Spagnuolo, su amigo y abogado. La frase fue lo más cercano a una respuesta. Con intención más general, el presidente le achacó al kirchnerismo tener el objetivo de “generar caos e inestabilidad” durante la campaña electoral.
Previo a la frase, el presidente acusó al kirchnerismo de buscar dañar al Gobierno y describió cómo en el Congreso tiene predominio ese sector opositor.
“Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”.
“Junín”:
Por el acto de Javier Milei con los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/ncO4xXjM7m
Luego, prosiguió con su crítica al sostener que “están tan disociados de la realidad y de la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público”. “Buscan devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal”, añadió antes de que bajen aplausos desde las butacas que captó su atención.
Milei asintió con la cabeza con una frase que le llegó desde el público y respondió: “Por eso, digamos, están molestos porque les estamos afanando los choreos”.
En el inicio de su discurso, tras dedicarle breves palabras de aliento y agradecimiento a los diferentes candidatos de La Libertad Avanza que competirán el próximo 7 de septiembre, el mandatario le dedicó un momento a Karina Milei.
“Gracias, jefe”, dijo y pidió “una gran ovación” para ella, hacedora de la nacionalización del partido y señalada como involucrada en el caso de supuestas coimas en Discapacidad.
Por otra parte, volvió a disparar contra el gobernador de la provincia Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien trató de “maldito enano comunista”, un “gastador empedernido” y un “parásito soviético”.
También afirmó. “Yo les quiero decir, que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos pueden hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”.
Milei habló también de los reveses que sufrió el Gobierno en el Congreso, que recientemente aprobó proyectos de los gobernadores para hacerse de más fondos bajo la metodología de coparticipación – impulsados por los gobernadores- y se consiguió revertir vetos a leyes como la Emergencia en Discapacidad.
“Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”, afirmó el presidente.
En esa misma línea, consideró que las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre son “una primera batalla” contra el kirchnerismo para “quitarle las armas”.
“No nos confundamos, contra los kirchenristas no hay negociación posible. Por eso esta primer batalla se trata de quitarle al kirchnerismo las armas con las que buscan arruinar el futuro de todos los argentinos de bien”, indicó.
También sobre los comicios bonaerense, deslizó la posibilidad de que la oposición cometa fraude debido a que en ese distrito se utilizará la boleta sábana, mientras que a nivel nacional el Gobierno consiguió hacer avanzar la ley para que se utilice la boleta única papel.
️ “SAQUEN AL PINGÜINO DEL CAJÓN”
️ "SAQUEN AL PINGÜINO DEL CAJÓN"

En el arranque del acto de campaña en Junín, el presidente Javier Milei arengó a los militantes de La Libertad Avanza a cantar contra el kirchnerismo.
“Este 7 de septiembre se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta única papel que el gobierno liberal asumió cambiar para que las elecciones sean limpias”, recordó.
Y siguió: “Van a usar un método que permite el fraude. Van a usar el voto cadena, la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios, hacen candidaturas testimoniales y tiran todo el aparato para intentar torcer el rumbo que ya los argentinos eligieron, el de la libertad”.