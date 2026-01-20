A menos de dos semanas de la tradicional Maratón de Mozos y Camareras de UTHGRA en Mar del Plata
Mar del Plata volverá a ser escenario de uno de los eventos más emblemáticos del sector hotelero y gastronómico. El próximo 31 de enero, UTHGRA Mar del Plata llevará adelante la 31ª Maratón de Mozos y Camareras, una propuesta que combina deporte, recreación y reconocimiento al trabajo cotidiano de quienes forman parte de la actividad.
La carrera se desarrollará entre el Torreón del Monje y el Hotel Hermitage, en un recorrido que atravesará uno de los paisajes más representativos de la ciudad. La competencia contará con dos categorías y estará abierta a trabajadores y trabajadoras de todas las edades, promoviendo la participación inclusiva y el espíritu de camaradería.
Uno de los grandes atractivos del evento serán los premios. Por cada categoría, el primer puesto recibirá $1.200.000, el segundo $800.000 y el tercero $500.000, consolidando a la maratón como una de las más importantes del país dentro del ámbito gremial.
Además, se sorteará una moto 0 km por categoría, y todos los participantes accederán al sorteo de estadías para dos personas en Bariloche, sumando un incentivo extra a la jornada deportiva.
La propuesta no se limitará a la competencia. Habrá música en vivo, shows y actividades recreativas, pensadas para que las familias puedan acompañar y disfrutar de un verdadero festejo al aire libre.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en la sede de UTHGRA Mar del Plata, ubicada en San Luis 2548, o a través del teléfono 223 348-5351. Desde la organización recuerdan un detalle clave: cada participante deberá presentarse con su bandeja, símbolo histórico de esta tradicional maratón.
UTHGRA Mar del Plata invita a toda la familia hotelera y gastronómica a ser parte de una jornada que celebra el trabajo, el esfuerzo y la identidad del sector, en un evento que ya es un clásico del verano marplatense.