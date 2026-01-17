A los 82 años murió la actriz y cantante, pionera del café-concert, Marikena Monti
La legendaria cantante y actriz Marikena Monti murió a los 82 años. Tuvo una extensa trayectoria, donde a lo largo de seis décadas participó de numerosos espectáculos musicales y carteleras cinematográficas, siendo pionera del café-concert.
“Tengo un gran privilegio y es el de pertenecer a la generación de los años ’60”, supo expresar. “Fue una década que marcó una búsqueda por ir a cosas más profundas. Fue algo apasionante, con mucha libertad a pesar de lo que ocurría políticamente”, manifestó tiempo atrás a los medios.
La notica de su muerte fue confirmada por secretario de Cultura, Leonardo Cifelli: “Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte”..
Definió su trayectoria como “coherente, valiente y comprometida”, a la vez que recordó la amistad que tuvo con la artista.
“Su legado artístico es inmenso, y su presencia humana, inolvidable. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre”, concluyó Cifelli.
De París al Di Tella
Talento precoz, a los 16 años Marikena ya era profesora de piano. Al final de la adolescencia se mudó a París con sus tíos. Pasó tres años en Europa, donde se nutrió de literatura y música, fascinada por cantantes como Edith Piaf, a quien homenajeó muchas veces en sus espectáculos.
A Piaf, con quien la compararon muchas veces, solo la vio “por televisión dos veces” y la encantó “la mirada de amor que ella tenía hacia su marido, Théo Sarapo”. Y agregó: “Al principio no me gustó tanto, pero luego me empecé a meter en su repertorio y comencé a descubrir cosas que me generaban mucha atracción”.
De regreso a Buenos Aires, su primera oportunidad le llegó en La Botica del Angel, de Eduardo Bergara Leumann. Fue él quien, una noche, la invitó a cantar. Hizo un tema de Jacques Brel, su actuación fue un éxito y se ganó un lugar fijo.
Después cantó en la zona de influencia del Instituto Di Tella y compartió escenarios con Jorge Schussheim, Jorge de la Vega y Marta Minujín. También actuó con figuras del tango, como Astor Piazzolla, Amelita Baltar y el Polaco Goyeneche.
En 1969 se convirtió en la primera cantante argentina en grabar un tema de Joan Manuel Serrat: Balada de otoño. Tres años después hizo un recordado espectáculo junto con Susana Rinaldi y Amelita Baltar. Se llamaba Tres mujeres para el show y lo repuso ya entrado el siglo XXI.
En 1974 interpretó el tema de la película La Mary, de Daniel Tinayre, que protagonizaron Susana Giménez y Carlos Monzón. En cine también apareció en Conviviendo con la muerte y en Comedia rota.
Llevó sus números musicales a Sábados circulares y a Botica de tango, de Bergara Leumann, donde todo había comenzado.
En 1992 viajó a Francia invitada por el Festival des Allumées, y realizó recitales en París, Nueva York, Toronto y Montreal. Como además, en 1997 concretó una gira por Alemania.
En 2004 presentó el unipersonal Secretos a cuatro voces, espectáculo que fue nominado a los premios ACE, y a continaución Retrato en blanco y negro, que también fue nominado a los premios ACE en 2006 y a los premios Florencio Sánchez en 2007, y luego plasmó una gira por las provincias argentinas. En 2008 participó del Festival de Tango junto con Susana Rinaldi, Amelita Baltar, y otros cantantes.