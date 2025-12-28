A los 74 años, murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, una voz emblemática del tango
El tango y el espectáculo argentino vive un domingo de luto: murió tras un accidente doméstico Ricardo “Chiqui” Pereyra, una de las voces más reconocidas del tango de los últimos 30 años. El rionegrino, tenía 74 años. A principios de diciembre: se cayó de una escalera. Fue derivado de urgencia a un centro asistencial de alta complejidad de la Ciudad.
La primera reacción de su entorno familiar fue la comunicación constante a través de las redes sociales con sus seguidores, casi a diario. Durante su internación permaneció con pronóstico reservado.
El golpe había causado lesiones en la cabeza y tenía “una falta de respuesta neurológica”. Este sábado por la noche, el cuadro sufrió complicaciones y su cuadro clínico resultó irreversible durante esta madrugada.
La noticia de su muerte fue confirmada por su hija Paula a través de las redes sociales: “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe”, escribió y pidió “respeto por el dolor de su esposa y sus hijos”, para atravesar “este duro momento”.
“Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay muchos trámites por realizar”, escribió Paula desde las redes sociales.
Luego del accidente doméstico que sufrió Pereyra, fue sometido a una cirugía y los últimos partes médicos indicaban que clínicamente “se encontraba estable”, aunque no había “respuesta neurológica”.
Chiqui Pereyra había nacido el 26 de junio de 1951 y tuvo un fuerte paso dentro de la historia del tango. Desde sus comienzos en el programa Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán, en 1978, hasta los últimos años, con presentaciones en varias partes del país llevando su arte.
A lo largo de su extensa trayectoria, fue figura central de ciclos como “Botica de Tango” y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007.