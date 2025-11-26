A los 44 años, Jorge Carranza anunció su retiro y se despidió de Aldosivi tras lograr la permanencia
El arquero de Aldosivi, Jorge Carlos Carranza, confirmó su retiro definitivo del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera que se extendió durante más de dos décadas. A los 44 años, el histórico guardameta decidió cerrar su ciclo tras cumplir uno de los objetivos más significativos de su carrera reciente: asegurar la continuidad del “Tiburón” en la Primera División, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Carranza se despide así con un ascenso determinante para el futuro del club y con un hecho tan emotivo como inusual: compartir cancha con su hijo, Tomás Carranza, quien se desempeña como delantero. Un cierre único, cargado de simbolismo, que coronó una trayectoria reconocida por su profesionalismo y liderazgo.
Ante la salida de una figura emblemática del arco en el ascenso argentino, Aldosivi publicó un sentido homenaje en sus redes sociales, agradeciéndole su entrega y su rol dentro y fuera del campo de juego. “Nos toca despedir a un referente, a un líder dentro y fuera de la cancha. Nuestro capitán, nuestro arquero campeón, quien cierra su carrera como futbolista profesional. Gracias por ponerte esta camiseta y honrarla en cada partido”, expresó la institución marplatense.
Además, destacó: “No solo cuidaste el arco: defendiste nuestros colores, nuestra identidad y nuestro orgullo”.
El mensaje continuó con otro tramo cargado de reconocimiento: “Fuiste líder en los momentos difíciles y también en los de alegría. Guiaste a todo un equipo hacia la gloria. Gracias, Capitán. Aldosivi siempre será tu casa”.
En paralelo, Carranza publicó su propia despedida en redes sociales, acompañada de una fotografía junto a su hijo, una imagen que resume la dimensión afectiva de su recorrido. “Llegó ese momento, ese ‘maldito momento’, como dice la canción. Ese instante que quienes nos dedicamos a esto desearíamos que nunca llegara. Elijo despedirme feliz y orgulloso de la carrera que construí”, expresó.
El arquero también agradeció especialmente a los clubes que marcaron su camino: Instituto de Córdoba y Aldosivi, donde dejó una huella profunda.
Finalmente, sintetizó sus emociones tras más de veinte años en el profesionalismo: “Sé que voy a extrañar con locura todo esto. Lo viví con inmensa pasión, lo di todo. Fui inmensamente feliz jugando”.