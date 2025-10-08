A dónde vayan… Nuevo escrache a Javier y Karina Milei a la salida de una reunión con empresarios
A la salida de un encuentro entre empresarios, funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron insultados y abucheados en el centro porteño por manifestantes. El incidente no pasó a mayores y ambos pudieron subir a las camionetas oficiales e irse del lugar.
El hecho fue captado por celulares de los manifestantes reunidos en la puerta de un edificio ubicado en Av. De Mayo 605, a pocas cuadras de la Casa Rosada. En el video se ve a manifestantes insultar a Javier y Karina Milei y cantar el jingle “alta coimera”, entre otros insultos.
Javier y Karina Milei fueron abucheados por los vecinos en pleno centro porteño pic.twitter.com/q0jQq9HCQa
— Notienred (@notienred) October 8, 2025
Además de Javier y Karina Milei, de la reunión participaron, entre otros, los ministros Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Luis Petri y Mariano Cuneo Libarona y candidatos como Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Fargosi y Pilar Ramírez.
El encuentro estuvo enmarcado en la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre.